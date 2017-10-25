​Будь осторожен!

Стальная магистраль – часть нашей жизни. Для одних привычен гудок локомотива, для других путешествие на поезде – предвкушение прекрасного отдыха. Многие пользуются железнодорожным транспортом или пересекают железнодорожные пути ежедневно при следовании на учебу или работу.

Априори мы знаем, что железная дорога таит опасность, это территория, где нужно соб­людать элементарные правила поведения, от которых зависят жизнь и здоровье человека, его родных и близких. Из-за несоб­людения требований личной безопасности, неосторожности и поспешности гибнут люди. Об этом наша беседа с вице-президентом по технической политике АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Иваном Костыря.

– Железная дорога не зря считается зоной повышенной опасности. За 9 месяцев 2017 года машинистами эксплуатационных локомотивных депо филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки» – «Отделении ГП» применено 2 456 экстренных торможений по предотвращению аварий. Допущено свыше 100 случаев наезда. Из них 83 случая – на людей, 10 – на скот, 12 случаев столкновения с автотранспортом, – приводит статистические данные Иван Костыря. – Но трагедии можно было бы предотвратить.

Как показывает анализ подобных инцидентов на железной дороге, основными причинами случившегося являются грубые нарушения гражданами правил личной безопасности при нахож­дении на железнодорожных путях станций и перегонов. Как правило, люди переходят железнодорожные пути в неустановленных местах, а то и в состоянии алкогольного опьянения, не обращая внимания на шум приближающегося поезда и сигналы машиниста, так как разговаривают по телефону или, надев наушники, слушают музыку.

Каждый человек, находящийся вблизи железной дороги, должен проявлять повышенную бдительность и внимательность. Это не просто слова и лозунги. Приведу примеры случаев, когда беспечность людей могла принести беду.

12 октября текущего года локомотивная бригада Алматинского локомотивного эксплуатационного депо применила экстренное торможение и предотвратила столкновение на участке Алматы – Отар с пассажирским автобусом, следовавшим из Алматы в Каскелен. В его салоне находились люди.

Около станции Чемолган, несмотря на запрещающий сигнал, шофер продолжил движение через железнодорожный переезд. Машинист был вынужден применить экстренное торможение для скорейшей остановки поезда, так как водитель автобуса не реагировал даже на звуковые сигналы локомотива.

К счастью, все обошлось: поезд остановился за 50 метров до автобуса. Люди не пострадали. Благодаря профессионализму машиниста и его помощника, правильным действиям в экстремальной ситуации удалось избежать трагедии.

Еще раз замечу: упомянутый переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализациями. Этот случай свидетельствует о том, что водители автотранспорта пренебрегают правилами безопасности движения на переездах, проявляют беспечность в зоне повышенной опасности – районе железной дороги. Это наглядный пример того, как, пренебрегая требованиями Правил дорожного движения, водители подвергают жизнь своих пассажиров и посторонних людей опасности.

Для убедительности приведу еще один пример. 4 октября 2017 года на охраняемом железнодорожном переезде, принадлежащем заводу ТОО «Стандарт Цемент», участка Кызыл-Сай – Казыгурт филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки» – «Шымкентское отделение ГП» произошло столкновение электровоза с грузовиком марки «Шансиман», внезапно выехавшим на железнодорожный путь при закрытом шлагбауме.

Одиночно следующий электро­воз на скорости 30–35 км/час столкнулся с автомобилем. В результате столкновения прои­зошли сход одной секции электровоза и опрокидывание автомашины. Ее водитель и локомотивная бригада были госпитализированы. Причиной произошедшего дорожно-транс­портного происшествия стало несоблюдение Правил проезда железнодорожного переезда водителем автомашины.

АО «КТЖ-Грузовые перевозки» призывает водителей быть внимательными на железнодорожных переездах. Все ДТП на этих узловых участках происходят по вине водителей автотранспорта. При подъезде к железнодорожному переезду необходимо руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного. Начиная движение, обязательно необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

– По вашей статистике, не только водители, но и пешеходы часто забывают, что железная дорога – не место для прогулок...

– Опасность наезда на людей возрастает, особенно в густонаселенных пунктах и пригородных зонах. Ничем неоправданные спешка и беспечность, вечная привычка все сокращать и ускорять, нежелание пользоваться пешеходными мостами, тоннелями и настилами, а порой и незнание правил безопасности на железнодорожном транспорте – все это приводит к трагедии. Если идти по путям, то человек может оказаться между двумя встречными поездами и быть затянутым под колеса поезда воздушным вихрем. Этого допускать нельзя. В такой ситуации необходимо лечь на землю и не вставать, пока составы не пройдут мимо.

Неожиданное появление человека на путях может привес­ти к несчастному случаю и нарушению движения поездов, а резкое торможение – к разрыву или крушению поезда с гибелью многих людей.

9 октября в 23 часа 20 минут на станции Алматы-1 АО «КТЖ-Грузовые перевозки – Алматинское отделение ГП» при выезде на пути сортировочного парка на маневровом тепловозе при скорости 16 километров в час машинист применил экстренное торможение из-за нахождения на путях постороннего человека: женщина перебегала железнодорожные пути в неположенном месте. К счастью, состав задел ее по касательной, и серьезных травм пострадавшая не получила, но все же была доставлена в больницу для осмотра.

Особенно хотелось бы отметить случаи, когда люди, находясь в зоне повышенной опасности (при пересечении или проходе вдоль железнодорожных путей), слушали музыку через наушники. 2 сентября нынешнего года на участке Отар – Алматы-1 машинист применил экстренное торможение возле железнодорожного переез­да из-за нахождения на путях постороннего человека: девушка перебегала железнодорожный путь и на подаваемые звуковые сигналы не реагировала. Наезд предотвратить не удалось. В момент трагедии пострадавшая была в наушниках.

Хочу отметить, что тормозной путь в зависимости от массы и скорости поезда составляет от 800 до 1 000 метров. В этих условиях не всегда даже самый опытный машинист может остановить состав за считанные минуты. Мы просим граждан: когда подходите к железной дороге, обязательно снимите наушники, потому что из-за громкой музыки можно не услышать шум приближающегося поезда.

Особое внимание хочу обратить на случаи травмирования, которые происходят с детьми. 10 октября 11-летний мальчик залез на вагон товарного поезда, стоявшего на железнодорожных путях рядом с жилым массивом «Коксай-1», и получил сильный удар током. В шоковом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Южно-Казахстанской областной детской больницы. У ребенка медики диагностировали ожог 4-й степени, обожжено 80% тела в результате электротравмы, полученной на железной дороге.

В середине сентября случилась другая трагедия, в результате которой 9-летнему мальчику ампутировали ногу из-за полученных травм, ребенок пытался зацепиться за проходящий поезд.

Подобных примеров, к сожалению, много. Железная дорога не терпит халатности и беспечности. В опасной зоне нужно соблюдать правила, быть внимательными, осторожными и дисциплинированными. Помните: дома вас ждут живыми и здоровыми. Правила на железнодорожном транспорте просты, надо только их выполнять.

– Какие меры принимает железная дорога по предотвращению подобных инцидентов?

– В АО «КТЖ-Грузовые перевозки» разработана и выполняется комплексная программа по предупреждению и профилактике наездов на железной дороге. Железнодорожники регулярно проводят разъяснительную работу среди населения, в школьных и студенческих аудиториях, рассказывая о правилах нахождения на железнодорожных путях.

Перед наступлением каникул со всеми учащимися школ проводится разъяснительная беседа по правилам нахождения на железной дороге с целью предотвратить и предупредить роковые ошибки. В текущем году было проведено свыше 600 сходов с жителями, в которых приняли участие более 8 тысяч граждан. В учебных заведениях проведено 346 бесед. Лекции выслушали свыше 19 тысяч учеников.

Также совместно с сотрудниками линейных отделов полиции и ВЖДО проводятся рейдовые проверки и разъяснительные работы с жителями, проживающими вблизи железнодорожной сети и занимающимися скотоводством, о правилах выпаса животных. Было проведено 872 рейдовые проверки на железнодорожных путях. При этом выявлены 1 311 нарушителей, в отношении которых затем были применены штрафы.

Правила безопасности на железной дороге

– Не рискуйте своей жизнью, никогда не переходите и не перебегайте через железнодорожные пути, если видите приближающийся поезд.

– Не ходите по путям на станциях и перегонах.

– Категорически не позволяйте детям играть вблизи железной дороги, ни в коем случае не оставляйте их без присмотра. Предупреждайте детей об опасности нахождения, беспечной ходьбы по железнодорожным путям.

– Переходить путь необходимо только в строго установленных для этого местах. Особую бдительность в зоне железных дорог необходимо соблюдать вечером и в ночное время суток, когда увеличивается опасность быть травмированным. Помните, что предельная осторожность и внимательность являются верными спутниками безопасности. Ведь зачастую именно от этого зависит жизнь и судьба многих людей.

Помните, что нахождение вблизи железных дорог, а также устройств электроснабжения опасно для жизни. Соблюдение правил прохода и проезда в установленных для этого местах – залог вашего благополучия!