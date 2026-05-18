Столичный бегун победил на чемпионате Центральной Азии

Фото: акимат Астаны

В столице Республики Узбекистан Ташкенте на Олимпийском стадионе прошел чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике среди юношей в категории U18, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

В международных соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе состязаний атлеты боролись за медали в 39 дисциплинах легкой атлетики.

По итогам соревнований спортсмен из Астаны Мурат Нурболсын показал высокий результат на дистанции 3000 метров и стал чемпионом. Он лидировал с первых секунд забега, не оставил соперникам шансов до самого финиша и одержал уверенную победу.

Юный спортсмен и ранее демонстрировал высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях, достойно защищая честь страны.