фото автора

В Усть-Каменогорске накануне Дня библиотекаря старшеклассники запустили оригинальный флешмоб: с помощью нейросети в читателей превратились рэпер PRiNCE, группа «Ирина Кайратовна», Скриптонит, новый всеобщий любимец – вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза, звезда Формулы-1 Макс Ферстаппен и другие. На сгенерированных ИИ изображениях кумиры «залипают» в толстых томах, «проглатывают» страницу за страницей. Педагогов эта идея учеников, к слову, технически несложная, порадовала креативом. Подростки легко и красиво, без назиданий показали, что книги – это круто.

И в целом идея отразила тренд: «цифра» все больше заходит в мир печатных страниц. В 2024 году в усть-каменогорской Центральной городской библиотеке им. О. Бокея заработал, например, голосовой ассистент «Асель». Программа выдает информацию о наличии книг, принимает заказы, регистрирует сроки пользования, записывает на курсы, указывает на карте адреса филиалов биб­лиотеки и многое другое. Сейчас «Асель» еще дорабатывается, улучшается, но в учреждении и не думают скрывать: в перспективе электронное приложение заменит весь отдел регистрации. Необходимость в живых консультациях исчезнет – «Асель» уже сейчас решает эту задачу в сотни раз эффективнее, чем любой работник.

В начале этого года аналогичный «сотрудник» DosAI появился и в областной библиотеке им. А. С. Пушкина. Программа интегрирована с сайтом учреждения, практически моментально отвечает на вопросы пользователей, ищет необходимую информацию, формирует биб­лиографический список, рекомендует книги в соответствии с запросами. Как заметили в Пушкинке, на работу вышел идеальный специалист – неутомимый, способный трудиться без выходных и больничных, не требующий зарплату, отпуск и главное – на автомате знающий весь книжный фонд, все расписание клубов, курсов и творческих встреч в биб­лиотеке. При этом и «Асель», и DosAI, как и любая нейросеть, обучаются по мере накопления данных. То есть в буквальном смысле умнеют не по дням, а по часам. Чем больше у них информации по читательским запросам и фондам книг, по периодике, содержанию, тем более полными и точными получаются рекомендации.

– В этом году у нас прошла вторая международная конференция по искусственному интеллекту в библиотечном деле, – рассказывает руководитель отдела автоматизации горбиблиотеки им. О. Бокея Асель Омарова. – В том числе говорили о будущем. Некоторые считают, что нейросети делают наши учреждения ненужными. Почему? «Цифра» автоматически выполняет главную библиотечную функцию – ищет литературу.

Другими словами, в каждом книгохранилище сегодня думают, как стать чем-то большим, чем обычный читальный зал. Горбиблиотека, например, предложила море различных обучающих курсов и клубов. В этом году здесь позвали на инклюзивные занятия детей, у которых проблемы со здоровьем. Для них открыли студию мультипликации. Ребята осваивают программы «Ожившие рисунки» и «Осьминог», позволяющие делать рисунки, озвучивать персонажей, управлять сценами.

– Сегодня у каждого есть смартфон, поэтому родилась еще идея открыть для пенсионеров курсы цифровой грамотности, – рассказала специалист.

Названия курсов говорят сами за себя: «Мой смартфон», «Изучение языков: казахский, английский, турецкий, французский», «Использование искусственного интеллекта». В Бокеевке разработали специальные методики на казахском языке, чтобы аташки и апашки без труда стали пользователями портала электронного правительства, научились через сайт записываться на прием к врачу, заказывать онлайн-доставку, передавать показания счетчика, покупать билеты…

– У нас группы по 5–10 человек, занятия часто помогают вести студенты-волонтеры, – говорит Асель ­Омарова. – Пенсионеры с головой уходят в интересный мир, когда искусственный интеллект решает любые повседневные задачи: напоминает о делах, составляет список покупок, контролирует самочувствие, распозна­ет фейки, создает тексты, открытки.

Помимо курсов, усть-каменогорские библиотеки известны сетью клубов от подростковых до «серебряных», от погружения в мир динозавров до уроков изготовления объемных фигур из бумаги. На площадке Пушкинки, например, собираются любители творчества Абая, знатоки фантастики и краеведения, фанаты кино- и фотокамеры. В Бокеевке свои встречи проводят кино- и книгоманы, люди, желающие освоить разговорный казахский и английский…

Как заключили в горбиблиотеке, несмотря на страхи, что искусственный интеллект поставит крест на такой профессии, как библиотекарь, до этого реально далеко. ИИ-приложения действительно берут на себя большой объем рутинной работы. Например, известная поисковая система Semantic Scholar, запущенная в 2015 году, сегодня располагает базой в более чем 220 млн библиографических записей – статей, рефератов, аннотаций, докладов. Если под рукой надежный быстрый Интернет, то нет никакой разницы, где ты находишься. Нейросеть одинаково поможет тебе с данными хоть в столице, хоть в отдаленном селе. Так выглядит цифровое равенство.

А вот творчество, креатив, необычные подходы, дружеское общение – это не про ИИ. Ни одна программа, к счастью, в этом не заменит человека. Поэтому современная библиотека – это скорее интеллектуально-твор­ческий хаб, в том числе с применением цифровых помощников. Как отметили специалисты, самая выигрышная стратегия сегодня звучит так: пробовать все новое, что появляется, оставлять все то, что приносит успех.

– Мир меняется, – заключает Асель Омарова. – И если библиотекам чего-то и опасаться, то это инертности и желания оставить все как было.