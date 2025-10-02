Будни уникального путепровода

Инфраструктура
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Есть в нашей республике инфраструктурные объекты, оплаченные большой ценой, измеряемой в первую очередь людскими тяготами и испытаниями. По этой причине они очень дороги народу и служат предметом его законной гордости. К таковым, безусловно, относится автомобильный мост, возведенный в самом узком месте самого крупного в республике рукотворного прес­ного водоема.

фото автора

Открытие моста через Бухтарминское водохранилище состоялось год назад – в октяб­ре 2024-го. В торжественной церемонии ввода важнейшего объекта автодорожной инфраструктуры принял участие Премьер-министр Олжас Бектенов. Само же строительство моста было осуществлено по прямому указанию Президента страны.

Сказать, что это событие стало для местных жителей долгожданным, значит, не сказать ничего. Понять их безмерную радость сможет лишь тот, кто хоть немного знает о том, с какими проблемами была связана переправа через Бухтарминское водохранилище, кстати, пятое в мире по общей площади водного зеркала.

Следует признать, что отечественные СМИ, освещавшие открытие моста, и не только они, немало рассказали казахстанцам об этой уникальной в своем роде переправе, ранее носившей название Казнаковской. Она оставила в истории региона столь большой след, что нелишне будет упомянуть о ней еще раз.

Дело в том, что более полувека жители Курчумского, Маркакольского и других южных районов Восточно-Казахстанской области, выезжая в теплое время года по направлению к Усть-Каменогорску, пользовались паромом, ходившим от берега в Курчумском районе до берега в районе Самарском.

Разумеется, паром ходил в навигацию, причем только днем и только в хорошую погоду. Ночами же, в шторм и зимой суда-перевозчики вставали на прикол.

Зимой возле Казнаковки устраи­вали автотрассу прямо по льду. Действовала данная «дорога жизни» только в самые холодные месяцы, а весной лед подтаивал, и этот путь закрывался.

Впрочем, реальность такова, что в случае особой надобности народ, чтобы срочно добраться до противоположного берега, шел на безрассудный риск. И это нередко оборачивалось трагедиями – весенний лед не выдерживал веса автотранспорта с людьми…

Что касается безопасной дороги, то она была, но в объезд водохранилища и длиннее на 500 километров… Эта проблема для огромной массы жителей приграничных с Китаем районов области была решена с вводом Бухтарминского моста.

Автору этих строк, кстати, уроженцу здешних мест, хорошо знакомому и с паромами, и с ледовой «дорогой жизни», на исходе нынешнего лета довелось увидеть новый путепровод. Скажу честно, при подъезде к нему захотелось воскликнуть: «Ну здравствуй, мост!» И я это сделал. И еще откровение – сооружение способно восхитить своей инженерной мощью и красотой. Проезд же по нему с берега на берег занял все две минутки. Как тут не порадоваться за своих земляков да и за всех, кому выпадет возможность воспользоваться уникальным сооружением!

А ведь речь идет о самом длинном в своем классе мостовом переходе в Казахстане и Центральной Азии. Его длина – 1 316 метров, ширина – 12,2 мет­ра. Это дает возможность для свободного встречного движения автомашин.

А вот еще информация о технических характеристиках объекта: в течение суток он способен пропускать до 80 тыс. транспортных средств. В настоя­щее время эта цифра составляет 1,5–2 тыс. автомашин. В целях мониторинга техничес­кого состояния мост снабжен датчиками и видеокамерами. Данные о «самочувствии» мос­тового перехода поступают на центральный сервер, где анализируются инженерами-мостовиками.

Путепровод обеспечил беспрепятственную круглогодичную дорожную связь с внешним миром для населения пяти районов области: Курчумского, Маркакольского, Зайсанского, Улкен-Нарынского и Катон-Карагайского.

