Будьте бдительны!

«Вам звонят из банка»

Каждый день мы узнаем о новых киберпреступлениях, несмотря на то что рекомендации на тему того, как реагировать на уловки телефонных мошенников, сопровождают нас повсюду: в газетах, радиоэфире, на теле­экранах и в соцсетях. Накоплено достаточно жизненного опыта, если не собственного, то в близком окружении. Тем не менее вал обмана продолжает расти, и находятся новые жертвы.

Встреча со старшим уполномоченным управления полиции города Актобе майором полиции Жасуланом Сабыртаем позволила взглянуть на ситуацию с новой стороны и сделать кое-какие выводы. Первый: в зоне риска люди старше 45 лет, пенсионеры, госслужащие и бюджетные работники. Сказывается воспитание, излишние открытость и доверчивость, соблюдение субор­динации.

– Самый распространенный вид преступлений мы условно называем «службой безопасности банка». Звонит оператор сотовой связи, чтобы предупредить о якобы завершившемся сроке сим-карты, врач поликлиники с приглашением пройти флю­орографию, энерго- или газовая служба о необходимости замены счетчика, почтовый курьер о доставке посылки. Это первый шаг преступников. Человек откликается на код, поступивший от всем известного 1414, не вдаваясь в детали. Чуть позже следует звонок на WhatsApp лжесотрудника полиции или КНБ с предупреж­дением о готовящемся оформ­лении кредита на миллионы тенге, – обрисовывает знакомую картину Жасулан Абатулы.

Внушительная аватарка с госсимволами или фирменной атрибутикой отсекает сомнения, в ответ на заботливое отношение на фоне неожиданности и срочности легко сообщается код из пришедшего на телефон сообщения. В этом и заключается психологическая атака. Пожилой человек впадает в панику и принимает помощь незнакомцев, тем самым попадается на крючок.

Эстафету подхватывает лжесотрудник банка. Он присылает документы в PDF-формате, которые в век инновационных технологий легко сгенерировать. Снабжает потенциальную жертву пошаговой инструкцией дальнейших действий.

Доверие в данном случае оборачивается злом. Человек в умело построенном диалоге невольно выдает мошенникам дополнительную информацию о себе. Нейролингвистическое программирование в действии, при индивидуальном подходе подвох незаметен. Подозрение в ходе «спецоперации» переключается на другой объект, советуют внимательно наблюдать за банковским сотрудником, оформляющим кредит в указанном банке.

Не доверяйте соцсетям

– Для предотвращения таких ситуаций мы проводим большую профилактическую работу, размещаем объявления в СМИ, выступаем в соцсетях. Обязательно объезжаем госучреждения, – говорит мой собеседник и приводит примеры из жизни. – Учителю пришло сообщение от директора школы с просьбой перечислить деньги. Жертва не сочла нужным прежде перезвонить руководителю, доверившись фотографии и в добром порыве послушания оформила кредит. Только при встрече ошарашила новостью сначала директора, а затем и себя, выяснив, что отреа­гировала на ложный телефонный номер. Подобный случай произошел с врачом, выпускником «Болашака». И таких случаев более чем достаточно.

Не следует слишком доверять соцсетям и приложениям, нельзя быть беспечными с ними, продолжает объяснять майор полиции. Больше всего информации исходит от самих людей. Преступники легко взламывают номера WhatsApp. Нас часто родственники, друзья, коллеги просят проголосовать за победу в конкурсе. Проходя по ссылке, вводя свой голос, заражаем свое приложение. Получив контакты, умелые мошенники просмат­ривают звонки, записи, внимательно изучают содержание сообщений, вычисляя потенциальных жертв. Так пополняются их базы. На черном рынке эта информация имеет свою цену. Не исключается и деятельность недобросовестных айтишников, они встречаются в банках и других организациях.

Все же бывает, когда деньги до мошенника не доходят, полицейские вовремя успевают вмешаться. Они рекомендуют сотрудникам банка обращать внимание на состояние клиента, интересоваться, для каких нужд ему нужны деньги, нет ли на него давления со стороны. Следует помнить, по банковским правилам никто не может оформить кредит на чужое имя, нельзя передавать свои реквизиты, банковские счета, карты третьим лицам. Должна настораживать необходимость перевода получаемой суммы на безопасный счет через банкомат, терминал или приложение фактически на третьих лиц. Но многие клиенты запоздало просят признать кредит недейст­вительным, когда узнают, что деньги ушли на сторону.

Сказывается и то, что некоторые люди преклонного возраста не могут самостоятельно осущест­вить перевод через телефон и соглашаются предоставить чужому человеку возможность удаленного доступа. Не подозревая подвоха, они передают коды, что позволяет преступникам оформлять кредиты, используя реквизиты банковской карты, обналичивать деньги.

Жажда легких денег

Еще один вариант популярного у мошенников подхода к жертве, это так называемые «инвестиции». Увидев в соцсетях подходящее предложение на свой запрос, человек оставляет заявку. Диалог продолжается в Telegram с якобы специалис­том. Его обманом завлекают, предлагая скинуть для начала небольшую сумму, затем следует ссылка на приложение, через которое можно отслеживать график нарастающих процентов за те или иные договорные обязательства. Люди, видя дивиденды, проходят по ссылке, которые на самом деле являются фишинговыми. В азарте возможности легкого заработка оформляется кредит.

Дойдя до определенной суммы, жертва решает вывести деньги, чтобы закрыть кредиты, но теперь ему объясняют, что нужно прежде оплатить госпошлину, налоги и другие суммы. И только тогда человек начинает понимать, что столкнулся с мошенниками.

Обратившемуся к нам за помощью объясняем, что он уже засвечен у мошенников как потенциальная жертва. Не доверяя нам полностью, он от «инвесторов», как правило, попадает в руки лжеюристов, которых находит опять-таки на сайтах. Или они его находят, предлагают бесплатные консультации, им достаточно лишь процента от суммы, которую вернут. Вот только в процессе нужно оплатить одно, другое. В надежде удачного исхода дела жертва глубже проваливается в проблему, оформляя новые кредиты. Человек не понимает, что деньги уже пересекли границу и теперь трудно будет их вернуть.

Дроппера медвежья услуга

Второй вывод, наверное, главный – преступникам помогают дропперы. Не рискуя напрямую получить чужие деньги и чтобы не вызвать подозрения, мошенники находят посредников, уверяя их в том, что никакой ответственности они не несут. Для легкого заработка достаточно открыть несколько сим-карт. Обычно на эту удочку попадает молодежь 2005–2008 годов рождения, преимущественно студенты, которые хотят жить на широкую ногу. В зоне риска также подучетные, социально уязвимые категории населения.

На новые счета поступают суммы для последующего перевода за определенный процент. За пару дней через них проходит 7–10 млн тенге кредитов, оформленных обманным путем. Суммы дробятся, чтобы не вызывать подозрения, стабильно 300–500 тыс. тенге, иногда 900 тысяч. Оставив себе два-три процента, дроппер отправляет львиную долю по отлаженной цепочке. Последняя инстанция чаще представлена на криптобирже.

– Потенциальные дропперы должны знать об уголовной ответственности за незаконное обогащение, что подпадает под статью 953 Гражданского кодекса РК. В 95% суд обяжет именно обладателя сим-карты вернуть деньги тому, кого обманным путем заставили оформить кредит. Сравните, заработав легко 50 тысяч тенге, к примеру, посреднику придется по решению суда выплачивать семь миллионов, пропущенные через карточку. Ссылка на потерянную карту не срабатывает, потому что невозможно снять деньги со счета без согласия его владельца. Дропперы чаще мешают при раскрытии преступной системы. Они способствуют процветанию кибермошенничества, – предупреждает старший уполномоченный управления полиции города Актобе.

Жасулан Сабыртай объяснил, как реагировать на звонок с незнакомого номера. Спокойно выслушать, что от него хотят. В утвердительном ответе «да» ничего страшного нет. Не стоит впадать в панику, накручивать себя после произнесенного. Именно в этом заключается цель мошенника. Они перезванивают через несколько минут, дав человеку возможность дойти до предела страха. Тогда вы готовы попасть на их удочку.

Мошенники – хорошие психологи, их схемы отлажены. Названный код ничего не дает, они сами его высылают. Главное – не вестись на дальнейшие уловки, не выдать дополнительную информацию о себе. Нужно доверять полиции, ставить в известность о звонках близких. Главное – не попасть под гипноз незнакомцев, какой бы конторой и должностью они ни прикрывались.

Некоторые в диалогах переходят на казахский язык, этот вариант самосохранения очень хорошо срабатывает. Собеседник будет в таком случае стараться вынудить человека отвечать на русском и если результата не добь­ется, то сам отключится. Хотя ситуация постепенно меняется, преступники тоже начинают перестраиваться.

В среднем в день в полицию поступают пять-шесть обращений от пострадавших от кибермошенников. Потенциальным жертвам успевают помочь не оформить злополучный кредит. Преступление предотвращается. Хорошо, когда человек сразу сигнализирует о своей беде, но есть и те, кто обращаются, только получив уведомление о начале оплаты кредита.