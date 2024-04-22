«Буду разбираться»: Аида Балаева о присутствии Собчак на суде по делу Бишимбаева

Министр культуры и информации, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, прокомментировала появление Ксении Собчак в суде по делу Бишимбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Буду разбираться, поскольку я сама увидела это в СМИ, вы сами активно начали тиражировать. Я, кстати, судебный процесс не смотрю и знаю о нём по вашим материалам», - сказала глава Мининформа.

Напомним, сегодня в зале заседания суда по делу Бишимбаева заметили российского журналиста и телеведущую Ксению Собчак. На суд она, судя по всему, явилась в качестве представителя СМИ.

Покинув судебный зал до окончания заседания, Ксения отказалась от комментариев, сказав лишь, что приехала в Казахстан для съемок репортажа.