На площадке Ассоциации KAZENERGY состоялся «круглый стол», посвященный актуальным вызовам и дальнейшим шагам по ценообразованию на рынке ГСМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, пресс-служба KAZENERGY

В обсуждении приняли участие представители экспертного сообщества, профильных ассоциаций, различных сегментов рынка, АО «НК «КазМунайГаз» и госорганов, cообщает Kazpravda.kz

Ключевое внимание было уделено вопросам регулирования цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

Участники рынка отметили, что действующие ценовые ограничения в сочетании с ростом производственных, логистических и операционных затрат формируют дополнительную нагрузку на всех участников рынка и оказывают негативное влияние на устойчивость отрасли в целом.

Отдельно подчеркнуто влияние макроэкономических факторов и изменения условий регулирования, отражающихся на себестоимости и функционировании цепочки поставок нефтепродуктов.

По мнению эксперта Нурлана Жумагулова, игнорирование рыночных факторов и существенная разница в ценах с соседними странами создает предпосылки для «серого» экспорта, когда более дешевое топливо незаконно вывозится за пределы страны, формируя риски искусственного дефицита на внутреннем рынке. Поэтапное выравнивание цен позволит минимизировать эти риски и гарантировать стабильное обеспечение внутреннего рынка ГСМ.

Как отметил, эксперт Ерлан Жаукин, регулирование цен ограничивает инвестиционные возможности отрасли, тогда как значительные ресурсы требуются для модернизации и расширения действующих трех нефтеперерабатывающих заводов, а также строительства нового, четвертого НПЗ.



Развитие рыночных условий создаст дополнительные стимулы для повышения глубины переработки и привлечения инвестиций, что является ключевым фактором обеспечения энергетической безопасности страны.

В этой связи участники подчеркнули, что после завершения действия моратория переход к рыночному ценообразованию должен стать ключевым фактором повышения устойчивости рынка, обеспечивая прозрачность формирования цен, их экономическую обоснованность и долгосрочную стабильность.

При этом особо отмечена необходимость поэтапного повышения цен с учетом социальной чувствительности вопроса. Переход к рыночным механизмам будет осуществляться плавно, с учетом текущей экономической ситуации и уровня доходов населения, что позволит исключить резкие ценовые колебания и предотвратить шоковые сценарии для потребителей.

По итогам круглого стола участники договорились консолидировать позиции и подготовить согласованные предложения по совершенствованию механизмов ценообразования, которые будут направлены в адрес уполномоченного государственного органа.

В целом свободное ценообразование на рынке ГСМ рассматривается как стратегический шаг, направленный на развитие нефтепереработки, привлечение инвестиций и защиту интересов потребителей при сохранении социальной стабильности.