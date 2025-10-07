Село Нысанбек в Туркестанской области стало цент­ром важного общественно-политического события – здесь прошел Республиканский форум сельской молодежи Auyl Jastary.

Порядка 200 участников из всех регионов страны собрались, чтобы обсудить актуальные вызовы, стоя­щие перед казахстанским селом, и роль молодежи в построении нового, справедливого и прогрессивного Казахстана.

Форум прошел под эгидой партии «Ауыл» и под председательством депутата Мажилиса Парламента РК, главы Комитета по аграрным вопросам и руководителя политобъединения Серика Егизбаева. По его мнению, именно сельская молодежь должна стать двигателем перемен.

– В Послании 2025 года Президент особо подчеркнул значимость искусственного интеллекта и цифровизации, – подчеркнул Серик Егизбаев, обращаясь к делегатам форума. – Мы должны использовать эти инструменты не только в городах, но и в сельской местности. Это важный шаг на пути к превращению Казахстана в цифровую державу.

Форум стал не просто меро­приятием мотивационного характера, а масштабной стратегической платформой, где встречаются идеи, инициативы и реальные проекты. В рамках Года рабочих профессий, объявленного в стране, участники обсуждали, как создать новые рабочие места в сельской местности, укрепить инфраструктуру и вернуть молодых специалистов в регионы.

Программа форума включала мотивационные выступления и лекции, панельные дискуссии с участием депутатов, акимов и представителей госорганов, тренинги по цифровой транс­формации агропромышленного комплекса, обсуждение образовательных и карьерных возможностей для сельской молодежи.

Одной из ключевых стала тема внедрения ИИ и цифровых технологий в аграрный сектор. Молодежь делилась идеями по автоматизации сельхозпроизводства, применению ИТ-решений для мониторинга урожайности, а также созданию digital-сервисов, направленных на развитие малых форм хозяйствования.

Депутат Мажилиса Ерболат Сау­рыков отметил необходимость расширения программ поддерж­ки сельской молодежи.

– Сейчас многим молодым людям трудно найти применение своим знаниям на селе, – считает мажилисмен. – Программа «С дипломом – в село!» – хороший инструмент, но его недостаточно. Мы добьемся того, чтобы таких программ было как минимум десять. Только так можно обеспечить устойчивое развитие сельских территорий.

Участие в форуме приняли также аким Толебийского райо­на Еркегали Алимкулов, председатель Туркестанского филиа­ла партии «Ауыл» Торегельды Калмуратов, молодые депутаты маслихатов, представители профильных министерств и ведомств, эксперты, лидеры волонтерских движений и студенческих организаций.

Кульминацией форума стало принятие обращения молодежного крыла «Ауыл жастары» ко всем молодежным объединениям страны. В нем молодые участники выразили свою поддержку стратегическому курсу Президента и обозначили готовность вносить вклад в развитие регионов, основываясь на принципах прогресса, толерантности и ответственности.

«Мы – поколение новой эпохи. Эпохи технологий, перемен и развития. Мы не просто хотим перемен – мы готовы быть их проводниками. Мы выступаем за Закон и Порядок, за приоритет труда, за уважение к истории и традициям, за заботу об окружающей среде. И мы готовы действовать уже сегодня», – говорится в обращении.

Этот документ стал символом консолидации активной сельской молодежи Казахстана. Он показал, что новое поколение готово брать на себя ответственность за изменения, стремится к лидерству и не боится вызовов времени. Форум Auyl Jastary наглядно продемонстрировал: село – это не периферия, а центр перспектив и возможностей, а сельская молодежь – это настоящее и будущее страны.

Важно, чтобы потенциал, продемонстрированный на форуме, получил продолжение в конкретных инициативах, проектах и решениях. Для этого необходимо системное взаимодействие государства, бизнеса, образовательных учреждений и самой молодежи. И если такие форумы будут не разовыми событиями, а частью устойчивой молодежной политики, можно быть уверенными: будущее казахстанского села – в надежных руках.