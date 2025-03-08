Будущее страны – в руках молодежи

Героиня нашего рассказа – ученица 9 «Б» класса средней школы № 261 им. С. Лапина Салтанат Жаппасбай. Она одна из миллионов школьников страны, обещающая вырасти в яркую представительницу прогрессивной казахстанской молодежи. Об этом свидетельствуют ее нынешние успехи в учебе, науке, спорте, искусстве и других сферах жизни.

Салтанат с малых лет стала әжесінің қызы – бабушкиной дочерью. Малышка с самого раннего возраста проявляла большую любознательность, быстро познавала окружающий мир и усваивала советы.

– Так и вышло: чему научили в гнезде, то и показываю в полете, – рассуждает Салтанат. – Старшее поколение прививает казахским девушкам, несмотря на их современные увлечения, необходимые духовные качества – уважение к старшим, порядочность, деликатность и учтивость. В нашей семье пятеро детей, я средняя между братом и сестрами. Отца зовут Асылбек, маму – Гульсим.

– Что привело тебя в спортивный туризм? – интересуюсь я.

– У каждого человека есть любимый вид спорта. А меня сильно увлек горный велосипед. Не передать словами мои чувства, когда я седлаю своего «железного коня»! Это ни с чем не сравнимо. Для меня это и хобби, и спорт, и здоровый образ жизни, и познание мира, так как во время соревнований знакомишься с людьми, посещаешь другие регионы, – отвечает спортсменка. – С велосипедом я дружу с шести лет. Огромное спасибо тренеру Бахытбеку-ага Досмаилову, который пригласил меня в секцию велотуризма. Он высококвалифицированный специалист, мастер своего дела. Мой незабываемый дебют на соревнованиях состоялся в Павлодаре. Старты прошли в лесу на разлившемся берегу Иртыша. Кругом деревья, растения, влажность и мошкара. А у меня, приехавшей из жаркой и пустынной Кызылорды, на все это возникла аллергия. Но я завоевала золотую медаль в программе «Фигурное вождение» и серебряную – в общекомандном зачете.

А вот как характеризует свою подопечную ее тренер – руководитель кружка спортивного туризма городского учебно-методического центра дополнительного образования, старший тренер области по спортивному туризму, заслуженный инструктор туризма РК Бахытбек Досмаилов.

– Я заметил Салтанат на городском Слете юных туристов, который проводится у нас уже больше двадцати лет, – делится специалист. – Она выступала за свою школу и в программе велотуризма заняла первое место. Сразу было видно, что она азарт­ная, смелая и целеустремленная. Не раздумывая, я пригласил ее в свою секцию. Навыки у нее были, мне же оставалось научить ее правилам соревнований, технике вождения, специфике вращения педалей. Дисциплинированность и огромное желание учиться поз­волило ей всего за полгода выйти на очень высокий уровень. Она не раз выигрывала городские, областные и республиканские состязания.

А еще у Салтанат – талант к айтысу. В народе говорят: «Әрбір қазақ – батыр, әрбір қазақ – ақын», очевидно, это как раз про нашу школьницу. Впервые в айтысе она приняла участие еще в седьмом классе и поняла, что у нее есть неподдельный интерес к искусству красноречия. И теперь Салтанат выражает благодарность своему учителю Мамыру Байдаулетову, который в тонкостях объяснил, что такое айтыс, какова его роль в жизни казахского народа.

Отметим, что за три года выс­туплений на сцене Салтанат завоевала главные призы респуб­ликанского айтыса школьников «­Толкын тербеткен тау тұлға» в Алматы, областных айтысов среди школьников «Мұрасы – жыры, нақылы, Елімнің арда ақыны» и «Айтыс олимпиадасы», городского конкурса «Тәуелсіздігім – Тұғырым» и получила специаль­ный приз имени Аралбая Онгарбекулы на респуб­ликанском айтысе «Қайыртпай кеткен Қашаған» в Актау.

– Я считаю, что каждый человек должен работать над инновациями, – говорит о своем увлечении наукой Салтанат. – Интерес к науке мне открыла Карлыгаш Орикбайкызы Ахметова. Энергия этого педагога так вдохновляет меня, что при подготовке и защите проектов я бросаю все свои дела. Один из моих проектов назывался «Автоматизированная юрта», другой – Resin Art – был связан с техникой рисования эпоксидной смолой, – рассказала Салтанат.

Классный руководитель девочки Мухаббат Кенжебаева говорит, что Салтанат одна из самых дисциплинированных, любознательных, всесторонне развитых учениц школы.

– У Салтанат Жаппасбай отличная успеваемость, – отмечает педагог. – Особый интерес она проявляет к урокам казахского языка, литературы, информатики, истории Казахстана, всемирной истории. Она очень ответственная и мотивирована на получение новых знаний. Девочка свободно и системно выражает свои мысли. В классе пользуется большим уважением и авторитетом, активно участвует в общественной работе, айтысах, дебатах, предметных науч­ных проектах, соревнованиях. Уверена, что Салтанат в будущем покорит большие высоты. В чем всегда желаю ей удачи!

Сегодня у девочки есть множество наград и поощрений. В частности, два года назад она победила на городском и областном этапах республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам «Моя профессия – мой бизнес», в суперфинале международного конкурса ОФ «Атадан мұра», театральном конкурсе Jazz chant на английском языке, заняла второе место в областном конкурсе музейных проектов «Юный крае­вед-2024», а также вошла в тройку лучших на республиканском этапе «Этнокультуроведение». Салтанат признали «Лучшим оратором» в региональном конкурсе «Парасатты болмыс» в честь 130-летия Сакена Сейфуллина и школьной дискуссии «Нужна ли Казахстану атомная энергетика?». И это еще не весь список ее успехов! И, конечно, она не собирается останавливаться на достигнутом.