Будущее – в руках молодежи

Қазақ тілі
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Студент из Актау создал мобильную платформу для изучения казахского

фото Мангистау Хаб

21-летний Дмитрий Капулер, студент третьего курса Есеновского университета по специальности «компьютерный инжиниринг», разработал прототип мобильного приложения для изучения казахского языка. Несмотря на отсутствие финансирования, проект «Екі тіл» живет и развивается. Идея Дмитрия – не просто создать очередной учебник в цифровом формате, а вдохновить молодежь учить государственный язык по-новому.

– Я участвовал в хакатоне, посвященном инновационным технологиям, в рамках конкурса стартап-проектов среди студентов своего вуза. Придумал приложение по типу Duolingo, но только для казахского языка. Это MVP версия, то есть минимально жизнеспособный продукт, – рассказывает Дмитрий. – Приложение включает начальные уроки, слова, которые затем попадают в базу данных и формируют ежедневные карточки.

Удивительно, но знание казахского у Дмитрия, по его собственным словам, долгое время оставалось на уровне А1, несмот­ря на школьное и вузовское обучение.

– Я всю жизнь учил казахский, но результат был слабым. Однако английский за короткий срок выучил до уровня С1, турецкий – до B1. Когда начал преподавать английский, понял, почему так: дело в методике. Действуя по своей технологии, быстро прогрессировал до уровня B1. Понимаю речь и базово могу передать мысль, – говорит Дмитрий.

В своей разработке Дмитрий Капулер делает акцент на интервальных повторениях и геймификации. Он верит, что в будущем его проект может стать полноценной мультимедийной платформой, где обучение языку будет идти параллельно с погружением в культуру, быт и традиции казахского народа.

– Планирую развивать приложение: добавлять новые уровни, делать уроки с рассказами о ­достопримечательностях, праздниках, истории. Это поможет не только выучить слова, но и понять, зачем они нужны. Пока занимаюсь совершенствованием профессиональных навыков, – говорит молодой разработчик.

По мнению Дмитрия, главная проблема не в системе образования, а в мотивации и окружении.

– Наша система образования дает хорошую базу, но чтобы заговорить, нужна практика. Простой пример: русско­язычный житель, оказавшись в Шымкенте или в ауле, через месяц заговорит – потому что окружение к этому подвигает. Я считаю, что дело не в учебнике, а в том, кто и как им пользуется, – считает Дмитрий.

Проект молодого программиста на хакатоне не получил призовое место, а вместе с ним – и спонсорскую поддержку. Однако он не унывает, продолжает работу над приложением, улучшает свои знания, надеется на поддержку единомышленников и верит, что однажды «Екі тіл» сможет выйти в релиз.

– Мой проект получил приз в номинации «Лучший UX⁄UI Design». Победители же хакатона, по идее, могли претендовать на спонсорскую поддержку. Конечно, мне бы хотелось, чтобы моя идея развивалась и росла, помогая тысячам казахстанцев совершенствовать навыки изу­чения языка. Если говорить о конкретных цифрах, то необходимо примерно 100 тысяч тенге в месяц для оплаты серверов. Я бы категорически не хотел делать приложение платным для пользователей. Хочется социальный и общедоступный вариант обучения. А монетизировать его можно за счет рекламы между уроками и добровольных донатов пользователей, желающих поддержать проект, – говорит Дмитрий.

Для Дмитрия это не просто студенческая инициатива. Это вклад в будущее казахского языка.

– Не бойтесь пробовать, – говорит он. – Любой язык – это путь. Важно не то, как быстро вы идете, а то, что вы вообще начали этот путь.

Сегодня в Казахстана растет молодое цифровое поколение, готовое переосмысливать традиции и вносить свой вклад в развитие родного языка. И примеры, как в случае с Дмитрием Капулером, доказывают: казахский язык интересный, современный и востребованный.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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