Будут внесены поправки

В Комитете Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию под председательством Альберта Рау состоялась презентация правительственного законопроекта с поправками по вопросам реализации отдельных поручений

Главы государства.

Новый законопроект разработан в целях реализации поручений Главы государства, озвученных в Мажилисе Парламента 11 января 2022 года, а также поручений Президента, имеющих социально-экономическое значение в развитии страны и формировании Нового Казахстана. Обсуждение состоялось с участием представителей центральных и местных государственных органов, не представленных в Парламенте политических партий «Ауыл» и «ОСДП», а также фонда «Самрук-Қазына», НПП «Атамекен», а также представителей ассоциаций и общественных объединений.

Законопроектом вносятся поправки в 22 законодательных акта, в том числе 5 кодексов и 17 законов. Об этих и других законодательных нововведениях депутатов проинформировал вице-министр национальной экономики Абзал Абдикаримов.

Как отметил спикер, поправки в Закон «О государственных закупках» предусматривают сокращение их проведения из одного источника путем прямого заключения договора. Речь идет о приобретении товаров в государственный материальный резерв, служебных помещений, транспортных и иных технических средств, информационных систем, зданий, строений, соору­жений, помещений, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с поручениями Главы государства по комп­лексной перезагрузке ГЧП для исключения обхода процедур госзакупок предлагается не допус­кать использования долгосрочной аренды недвижимости для возможности инициирования прямых переговоров, а также ограничить выплаты из бюджета при реализации таких проектов.

– В случае наступления рисков и проблем при реализации проектов ГЧП предлагается преду­смотреть обязательства частных партнеров в предоставлении отчетов по исполнению этих проектов. В рамках усиления антикоррупционного контро­ля следует внедрить принцип открытости и прозрачности процесса планирования и реа­лизации проектов государственно-частного партнерства, – заключил Абзал Абдикаримов.

Для реализации поручения Президента по установлению законодательного запрета на осуществление экономических функций государства частными монопольными операторами предлагаются поправки по осуществлению монопольных функций только юридическими лицами со 100-процентным государственным участием.

Обсуждая эти и другие нормы законопроекта, участники заседания высказали ряд предложений, которые будут рассмотрены в рабочей группе во главе с депутатом Галымом Амреевым.