Бухгалтер детсада незаконно начислила к своей зарплате 12 млн тенге в ВКО

Общество, Коррупция, Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Женщина обманным путем получала деньги в течение трех лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По результатам проверки в КГКП «Ясли-сад «Катюша» путем сверки штатного расписания и банковских счетов было установлено, что бухгалтер детского сада на протяжении трех лет начисляла себе излишние суммы по заработной плате и премиальным выплатам.

Всего на свои счета ею незаконно было перечислено более 12 млн тенге.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование, дальнейшее производство по которому осуществлял Антикор. В ходе следствия бухгалтер признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб.

«По приговору суда от 30 апреля за присвоение и растрату вверенного имущества в крупном размере (ст.189 ч.3 Уголовного кодекса) виновная осуждена к 3,5 годам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности», – прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что судебный акт вступил в законную силу.

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