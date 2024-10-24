Бухгалтер шымкентского детсада получила тюремный срок за хищения

Ей дали 2 года лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Бухгалтер детского сада «Ақбөпе» при оплате комуслуг и других платежей начисляла излишние суммы, которые перечисляла на свой счет. В целом она присвоила более 15 миллионов тенге.
Прокурор просил суд назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы. Представитель потерпевшего в части наказания оставил на усмотрение суда. Подсудимая признала вину и просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
При назначении наказания подсудимой суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния, полное возмещение ущерба, наличие пятерых малолетних детей
Женщине назначено 2 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в госучреждениях. Приговор не вступил в законную силу.