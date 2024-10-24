Бухгалтер шымкентского детсада получила тюремный срок за хищения

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Ей дали 2 года лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бухгалтер детского сада «Ақбөпе» при оплате комуслуг и других платежей начисляла излишние суммы, которые перечисляла на свой счет. В целом она присвоила более 15 миллионов тенге.

Прокурор просил суд назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы. Представитель потерпевшего в части наказания оставил на усмотрение суда. Подсудимая признала вину и просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания подсудимой суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния, полное возмещение ущерба, наличие пятерых малолетних детей

Женщине назначено 2 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в госучреждениях. Приговор не вступил в законную силу.

#суд #хищение #бухгалтер

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