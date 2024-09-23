Бухгалтер ясли-сада похитила 15 млн для погашения своих долгов

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

 Ей дали условное наказание на 7 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В 2021-2023 годы, искусственно завышая коэффициент к своей заработной плате, она перечислила на свой банковский счет в целом свыше 15 млн тенге.

Подсудимая в суде пояснила, что пошла на преступление из-за материальных трудностей, с целью погасить долги.

Вина подсудимой подтверждается ее признанием, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, платежными документами, протоколами следственных и негласных следственных действий.

Суд учел чистосердечное раскаяние, полное возмещение причинённого ущерба, наличие на иждивении троих детей.

Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы, также она не сможет занимать должности, связанные с распоряжением товарно-материальных ценностей в государственных и коммерческих организациях на 10 лет.

«На основании статьи 63 УК назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля. Приговор  вступил в законную силу», - говорится в сообщении.

#суд #хищение #бухгалтер

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