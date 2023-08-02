В хищении 90 млн тенге подозревают бухгалтера районного отдела образования в СКО

Фото пресс-службы Департамента АПК РК по СКО

Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области выявила многомиллионные хищения бюджетных средств в сфере образования, передает корреспондет Kazpravda.kz.

Результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере среднего и дошкольного образования, проведенного Антикором по всей стране, рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции при акимате Северо-Казахстанской области.

Руководитель областного Департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов в своем выступлении отметил, что объект анализа выбран неслучайно, за последние годы сфера образования входит в топ-3 коррумпированных, где совершено более 300 уголовных правонарушений и осуждено 143 лица.

«На региональном уровне основной акцент сделан на планирование и фонд оплаты труда, куда направляется почти 80% всего бюджета области на образование. Установлены системные проблемы, создающие условия для масштабной коррупции. Вскрыты схемы хищения бюджетных средств путем неправомерного начисления заработной платы, различных доплат, а также оплаты фактически невыполненных работ и др», – сообщил Сергей Перов.

К примеру, департаментом в ходе анализа установлено необоснованное начисление доплаты учителю английского языка на общую сумму более 3 миллионов тенге, ущерб был возмещен.

Также, по словам Перова, установлены факты хищения бюджетных средств бухгалтером районного отдела образования, путем перечисления заработной платы «мертвым душам» и бухгалтером ясли-сада, путем перечисления на собственный банковский счёт. Предварительный ущерб составляет порядка 90 миллионов тенге.

«По каждому факту проводится проверка ДВГА по СКО, по итогам будет дана соответствующая правовая оценка. На сегодняшний день департаментом уже зарегистрировано 2 уголовных дела по фактам хищения на общую сумму более 50 миллионов тенге», – отметил Сергей Перов.

Антикор отмечает, что всего по итогам анализа установлено 20 коррупционных рисков, для устранения которых выработано 34 рекомендации, из них 16 рекомендаций внесены на центральный уровень и 18 рекомендаций будут исполняться на местном уровне.