Массовое отравление россиян: продается ли в Казахстане "Мистер Сидр" – ответ КГД

По данным российских СМИ, число жертв отравления напитком возросло до 32. Еще несколько десятков госпитализированы.

Фото: bashinform.ru

В Комитете госдоходов Министерства финансов РК ответили на вопрос, был ли в продаже в Казахстане "Мистер Сидр", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Вчера Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК сообщил своим территориальным подразделениям о том, что алкогольный продукт "Мистер Сидр" российского производства временно снят с реализации в Казахстане до выяснения обстоятельств.

Это решение было связано с распространяемой в СМИ информацией о многочисленных случаях отравления и гибели людей от употребления слабоалкогольного напитка под названием "Мистер Сидр".

Корреспондент Kazpravda.kz получил ответ на запрос в Комитет госдоходов Министерства финансов РК, был ли в продаже в Казахстане данный напиток.

"С начала 2023 года импорт алкогольного напитка "Мистер Сидр" в Республику Казахстан не осуществлялся", – ответили в КГД.

По информации Bfm.ru, число жертв отравления напитком под названием "Мистер Сидр" возросло до 32. Еще несколько десятков госпитализированы.