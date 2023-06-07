Массовое отравление россиян: в Казахстане запретили продажу "Мистера Сидра"

Информировать об этом импортеров и реализаторов комитет санэпидконтроля поручил своим территориальным подразделениям.

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Алкогольный продукт «Мистер Сидр» временно снят с реализации в Казахстане до выяснения обстоятельств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Информировать об этом импортеров и реализаторов комитет поручил своим территориальным подразделениям.

Данное решение было принято в связи с распространяемой в СМИ информацией о случаях отравления и гибели людей, связанных с употреблением слабоалкогольного напитка под названием «Мистер Сидр», производства ООО «АНДИ» (РФ, город Самара, поселок Винтай, улица Гаражная, дом 15).

«Комитет призывает население отказаться от употребления вышеуказанной продукции до выяснения обстоятельств и незамедлительно сообщать обо всех случаях обнаружения реализации такой продукции в территориальные подразделения по месту расположения объекта», – говорится в сообщении.

По информации Lenta.ru, число погибших от отравления сидром превысило 30 человек.