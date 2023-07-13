Был в лагере беженцев – полиция об экстрадированном из Германии казахстанце

Полицейские города Астаны обнаружили подозреваемого в наркосбыте казахстанца в лагере беженцев в Германии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

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Ранее в Генеральной прокуратуре РК сообщили об экстрадиции из Германии подозреваемого в наркосбыте казахстанца.

«22-летний житель столицы, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков, с апреля 2021 года находился в розыске. Установлено, что он вылетел регулярным авиарейсом в Узбекистан, откуда перебрался в Кыргызстан и вылетел в Анталью.

В дальнейшем казахстанец незаконно пересек границу Украины и в статусе беженца прибыл на территорию ФРГ», – рассказали в полиции.

Стражи порядка нашли астанчанина в лагере беженцев в Мюнхене.

При содействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана и Генеральной прокуратуры подозреваемого экстрадировали в Астану и водворили в СИЗО.