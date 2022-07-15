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Транспорт , Общество , Технологии , Цифровизация
Быстрее получать страховые выплаты при ДТП смогут казахстанцы

В Казахстане в 2023 году планируют внедрить оформление мелких дорожно-транспортных происшествий по европротоколу. Это означает, что казахстанцы смогут гораздо проще и быстрее получить страховые выплаты после ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина.

Как отметил министр, зачастую бизнес-процессы в госорганах несут коррупциогенный фактор и далеки от интересов человека. Вот уже второй год практически все центральные государственные органы на площадке Центра цифровой трансформации разбирают по кирпичикам свои бизнес-процессы и пытаются сделать их качественнее, удобнее и логичнее.

К примеру, по его словам, в прошлом году началась дискуссия о том, насколько можно упростить оформление документов при небольших авариях. После изучения всех аспектов совместно с экспертами из Министерства внутренних дел и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) был взят курс на европротокол.

А логическим завершением этой совместной работы стал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности», подписанный 12 июля 2022 года Главой государства.

«Сейчас оформление ДТП – это затянутый во времени процесс. Оформление сотрудниками ДПП (дорожно-патрульной полиции), медицинское освидетельствование, суд, и только через месяц-полтора в лучшем случае участники ДТП могут получить страховые выплаты.

Теперь казахстанцы смогут урегулировать страховые случаи при ДТП в упрощенном порядке без участия полиции и обращения в суд для получения страховых выплат. Все будет происходить с помощью мобильного приложения», – сообщил Мусин.

Вместе с тем он пояснил, что необходимо соблюдение следующих требований:

- в ДТП нет потерпевших, и участвуют только два авто;

- повреждения получили только участвовавшие в ДТП автомобили;

- потерпевший и виновник ДТП вписаны в действующие полисы;

- ущерб, нанесенный транспортному средству, не должен превышать максимальную сумму страховой выплаты;

- потерпевший и виновник согласны оформить ДТП без вызова сотрудников дорожно-патрульной полиции и подписать европротокол.

Данное новшество позволит сэкономить время водителям и избавит их от лишнего стресса от хождения по инстанциям в этой самой по себе неприятной ситуации, констатировал министр.

«АРРФР ведет подготовительные мероприятия, для того чтобы в 2023 году оформление по европротоколу стало реальностью для жителей нашей страны», – подытожил глава Минцифры.

 

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