С железнодорожной станции «Павлодар-Южный» в китайский город Ланьчжоу впервые отбыл полный состав из 40-футовых контейнеров, груженых семенами подсолнечника.

Благодаря тому, что собран полный контейнерный поезд, груз не будет простаивать по дороге, а прямым путем пойдет по схеме «одна станция отгрузки – одна станция назначения». 54 вагона проведут в пути не 14 дней, как прежде, а максимум неделю. Раньше из Павлодара отправляли только одиночные и групповые поезда до 10 контейнеров.

При перевозке груза контейнерным поездом не нужно перегружать товар из вагона в вагон на границе с Китаем, где другая ширина железнодорожной колеи, и казахстанский состав не может проехать дальше. Теперь достаточно переместить контейнеры с одной фитинговой платформы на другую.

В Павлодарском филиале грузоперевозок с открытием новых экспортных контейнерных маршрутов планируют запускать аналогичные поезда в Китай ежемесячно. Также в этом году собираются закупить дополнительно магистральные электровозы и тепловозы, что позволит сократить сроки доставки грузов.