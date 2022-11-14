Быть или казаться здоровой?

За последний год количество казахстанских женщин, посещающих гинекологов не реже одного раза в год, выросло на 14%.

Об этом сообщили отечественные эксперты в области репродуктивного здоровья женщин на встрече с журналистами в Алматы. Рост осознанного отношения к свое­му здоровью специалисты связывают с несколькими факторами.

Во-первых, казахстанцы в целом стали чаще обращаться к врачам в связи с внедрением системы обязательного социального медицинского страхования. Раньше люди отказывали себе в визите к профильным специалистам, не проходили необходимые обследования, ссылаясь на нехватку денег, дороговизну различного рода медицинских услуг.

– Большой вклад в информирование населения о необходимос­ти своевременного посещения врачей вносят онкологи. Казалось бы, в их задачи входит только лечение пациентов, но они берут на себя важнейшую миссию, активно занимаясь профилактической работой, популяризацией прохож­дения скриннингов, демонстрируя то, к чему приводит позднее обращение к врачам, – отметил доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин. – Поэтому если мы видим увеличение числа женщин, которые изъявляют желание проходить профилактические осмотры у гинекологов и маммологов, это значит, что еще больше казахстанок смогут вовремя предотвращать серьезные заболевания, самостоятельно рожать, сохранить себе жизнь.

Журналистам на встрече с экспер­тами представили результаты ежегодного национального исследования в сфере охраны женского здоровья. В анонимном опросе принимали участие 814 респонденток в возрасте от 18 до 45 лет в 17 областных центрах страны.

По данным мониторинга, 54% опрошенных женщин в Казахстане считают себя здоровыми и не видят необходимости обращения к врачу. Игнорируют кабинет женского врача преимущественно женщины 18–25 лет.

Незамужние казахстанки считают себя здоровее замужних. Но это и неудивительно, ведь вследствие социальных природных особеннос­тей многие женщины склонны ставить заботу о других выше, чем заботу о себе. По этой причине часто их здоровье оказывает­ся на слишком низких пози­циях в списках приоритетов и на него постоянно «не хватает времени».

К сожалению, как отмечают специалисты, многие заболевания женской половой сферы протекают абсолютно бессимп­томно, включая онкологические и предраковые. Многие женщины, не состоящие в браке и не желающие иметь детей, даже не могут предположить, сохранена ли у них фертильность или нет.

– Самостоятельно обнаружить у себя начальные стадии рака молочной железы или рака шейки матки невозможно. Каждая женщина, живущая половой жизнью, хотя бы раз в год должна посещать врача, – рекомендует Вячеслав Локшин.

Нужно отметить, что не посещающие гинекологов и маммологов ссылаются на дороговизну анализов. Но Вячеслав Нотанович называет эти причины необоснованными, ведь сегодня в связи с внедрением ОСМС каждый гражданин Казахстана может посетить врача, в том числе акушера-гинеколога, абсолютно бесплатно не только в государственных, но и частных клиниках. Выявление серьезных заболеваний на ранней стадии сэкономит гораздо больше и денег, и времени на последующее лечение. Да и результат при обращении на поздних стадиях заболевания не может быть предсказуемым.

По данным исследования, порядка 43% из опрошенных женщин не планируют беременность, при этом эффективные методы контрацепции используют только около 30%.

– Мы сталкиваемся с тем, что женщины начинают самостоя­тельно использовать гормональные контрацептивы. Это опасно. Есть определенные противопоказания для их приема. Только пос­ле консультации с гинекологом нужно их принимать. При этом хорошо известно, что метод гормональной контрацепции имеет и благотворное влияние на организм. Но для правильного выбора гормональных контрацептивов необходимы индивидуальный подход и рекомендация профессионала, – отметила директор Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью, член правления Евро­пейского общества по контрацепции, акушер-гинеколог Галина Гребенникова. – Наиболее надежными методами контрацепции являются внутриматочные средства и гормональная контрацепция. Когда-то ВМС лидировали в структуре методов контрацепции, но меняются времена – меняются и подходы.

Специалисты также отметили, что сегодня в обществе продолжает существовать так называе­мая гормонофобия. Пациенты боят­ся принимать гормоны, вокруг которых сложилось много мифов и страхов. А ведь гормональные контрацептивы защищают от рака матки, рака яичников, колоректального рака. При их приеме снижается частота доброкачественных заболеваний молочной железы.

Что касается рака молочной железы и рака шейки матки, то здесь не доказано ни повышение частоты этих заболеваний при приеме контрацептивных препаратов, ни обеспечение профилактики. Поэтому скриннинговые осмотры должны оставаться для женщин обязательными, независимо от того, принимают они гормональные контрацептивы или нет.

Также стало известно, что лишь 45% женщин-респондентов знают об экстренной контрацепции и лишь 20% использовали этот метод. Оставшаяся часть опрошенных вообще не слышала о таком способе предотвращения беременности.

– Этот неотложный или «пожарный» метод довольно эффек­тивный, но необходимо понимать, что он никак не сможет прервать уже наступившую беременность, – отметила Галина Гребенникова. – В то же время экстренная контрацепция гораз­до безопаснее, чем прерывание беременности. Надо сказать, что в нашей стране все еще лиди­рует такая технология проведения аборта, как кюретаж, что небезопасно для здоровья женщины.

Вячеслав Локшин также подчеркнул: аборты – большая со­циальная проблема страны.

– К счастью, за последние тридцать лет число абортов снизилось почти в десять раз, но очень грустно, что они, как и беременности, и роды, ежегодно случаются среди подростков. Необходимо понимать, что аборт приносит много проблем женщине, ее репродуктивному здоровью – от нарушения менструального цик­ла до бесплодия. Зачастую государства оценивают по уровню абортов, материнской смертнос­ти, по количеству используемых контрацептивов. И пока мы не входим по этим пунктам в чис­ло передовых стран. Нам есть над чем работать, – заключил Вячеслав Локшин.

По мнению экспертов, только комплексный подход способен повысить культуру заботы о женском здоровье. Это возможно путем улучшения качества службы планирования семьи, а также упрощения доступа к предоставлению медицинской помощи. Одно­временно с этим важную роль играет просветительская работа по половому воспитанию и методам контрацепции на разных уровнях – через школы, университеты, поликлиники, социальные сети.