Бюро Мажилиса

Парламент
4
Ольга Орлова

Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформировало проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первом чтении предлагается рассмотреть поправки парламентариев, разработанные во исполнение поручения Президента по ужесточению наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.

В Уголовный кодекс вводятся нормы, устанавливающие ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медработников и водителей скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей. В зависимости от тяжести правонарушения предусматривается наказание – от штрафа до ограничения и лишения свободы.

Во втором чтении депутаты обсудят проект Строительного кодекса, в котором уточняются нормы градостроительной политики, усиливаются требования к качеству и безопасности строительства, расширяются цифровые процедуры и механизмы публичного обсуждения. Предлагается также увеличить гарантийный срок для основных конструкций зданий с двух до десяти лет.

Также в повестку пленарного заседания будет включен проект единого закона о профилактике правонарушений, предусматривающего пересмотр всей системы профилактики и замену пяти действующих законов, а также законопроект о банках и банковской деятельности, направленный на повышение устойчивости банковского сектора, усиление защиты прав потребителей и развитие национальной цифровой инфраструктуры. Оба законопроекта будут рассмотрены во втором чтении.

#мажилис #заседание #повестка

Популярное

Все
В Индии прошел заключительный этап Кубка мира
Гордость Мангистау
50 медалей накануне финала!
Поддержка для кандасов
Традиции – в современность
Залипаем...
Масштабные проверки в жилом секторе
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Уверенный рост экономики Приаралья
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
Запущен завод по переработке мяса птицы
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Победный выезд «Барыса»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек

Читайте также

«Это впоследствии становится кабалой» – мажилисмен о поручи…
Переход к однопалатному Парламенту получает поддержку со ст…
Бюро Сената
День ратификаций

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]