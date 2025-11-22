В первом чтении предлагается рассмотреть поправки парламентариев, разработанные во исполнение поручения Президента по ужесточению наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.

В Уголовный кодекс вводятся нормы, устанавливающие ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медработников и водителей скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей. В зависимости от тяжести правонарушения предусматривается наказание – от штрафа до ограничения и лишения свободы.

Во втором чтении депутаты обсудят проект Строительного кодекса, в котором уточняются нормы градостроительной политики, усиливаются требования к качеству и безопасности строительства, расширяются цифровые процедуры и механизмы публичного обсуждения. Предлагается также увеличить гарантийный срок для основных конструкций зданий с двух до десяти лет.

Также в повестку пленарного заседания будет включен проект единого закона о профилактике правонарушений, предусматривающего пересмотр всей системы профилактики и замену пяти действующих законов, а также законопроект о банках и банковской деятельности, направленный на повышение устойчивости банковского сектора, усиление защиты прав потребителей и развитие национальной цифровой инфраструктуры. Оба законопроекта будут рассмотрены во втором чтении.