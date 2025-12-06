Бюро Мажилиса Парламент 6 декабря 2025 г. 7:42 13 Ольга Орлова На заседании бюро под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов На рассмотрение депутатов в первом чтении вносятся поправки в действующий Налоговый кодекс по вопросам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности. Законопроект разработан депутатами Парламента в целях полного освоения государственных субсидий, предоставляемых организациям, которые одновременно производят электрическую и тепловую энергию, а также воду (дистиллят). Документ устанавливает правовые основы налогообложения и предусматривает снижение налога на прибыль стратегического объекта – многопрофильного предприятия Мангистауской области, обеспечивающего город Актау, близлежащие поселки и промышленные предприятия региона электрической энергией, теплом, технической и питьевой водой. Во втором чтении предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам охранной деятельности, инициированные депутатами Мажилиса. Законопроект направлен на совершенствование порядка осуществления государственного контроля в сфере охранной деятельности, а также на усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранные услуги. Кроме того, на пленарном заседании депутаты рассмотрят соглашение между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, подписанное 29 октября 2024 года в г. Улан-Баторе. Документ направлен на обеспечение прав граждан обеих стран в области пенсионного обеспечения, включая предоставление дополнительных возможностей при переезде на территорию другой страны – в частности, признание и зачет трудового стажа при назначении пенсионных выплат. #мажилис #заседание #повестка