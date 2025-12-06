На рассмотрение депутатов в первом чтении вносятся поправки в действующий Налоговый кодекс по вопросам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности. Законопроект разработан депутатами Парламента в целях полного освоения государст­венных субсидий, предоставляемых организациям, которые одновременно производят электрическую и тепловую энергию, а также воду (дис­тиллят). Документ устанавли­вает правовые основы налогообложения и предусматривает снижение налога на прибыль стратегического объекта – многопрофильного предприятия Мангистауской области, обеспечивающего город Актау, близлежащие поселки и промышленные предприятия региона электрической энергией, теплом, технической и питьевой водой.

Во втором чтении предлагается­ рассмотреть законодательные поправки по вопросам охранной деятельности, инициированные депутатами Мажилиса. Законопроект направлен на совершенствование порядка осуществления государственного контроля в сфере охранной деятельности, а также на усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранные услуги.

Кроме того, на пленарном заседании депутаты рассмотрят соглашение между правительствами Казахстана и Монголии о сот­рудничестве в пенсионной сфере, подписанное 29 октября 2024 года в г. Улан-Баторе. Документ направлен на обеспечение прав граждан обеих стран в области пенсионного обеспечения, включая предоставление дополнительных возможнос­тей при переезде на территорию другой страны – в частности, признание и зачет трудового стажа при назначении пенсионных выплат.