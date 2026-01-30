Бюро нацстатистики переходит на расчет инфляции по фискальным чекам

Экономика
124
Дана Аменова
специальный корреспондент

Использование альтернативных источников ценовой информации уже применяется в Бельгии, Швеции, Швейцарии и других странах

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С января 2026 года Казахстан внедряет инновационный подход к мониторингу цен, используя данные контрольно-кассовых машин, сообщает Kazpravda.kz

Теперь, помимо традиционного наблюдения за ценами в магазинах и в интернете, в расчетах будут использоваться данные фискальных чеков, пробиваемых через контрольно-кассовые машины. Это позволит получать более точную и полную информацию о фактических ценах и покупках населения.

Переход осуществляется в рамках Концепции развития государственной статистики и национальной экосистемы данных. Его цель заключается в повышении точности, оперативности и качества официальной статистики.

Для использования данных фискальных чеков разработана комплексная методология. Она включает очистку и обработку информации, автоматическую классификацию товаров, группировку данных и современный динамический подход к расчету индекса. Методология прошла проверку и получила положительную оценку Международного валютного фонда и Всемирного банка в рамках технической помощи.

«За последние три года была проведена масштабная работа по подготовке данных и классификации товарных наименований в чеках. Мы очистили и классифицировали миллионы товарных наименований. Сегодня в анализе используется информация более чем по 60 миллионам чеков. Это значительно расширяет охват ценовых наблюдений и повышает точность расчетов. Подобную практику применяют лишь немногие страны мира, и для Казахстана это важный шаг вперед», – отметил руководитель Бюро Максат Турлубаев.

Использование альтернативных источников ценовой информации, включая фискальные чеки, уже применяется в Бельгии, Швеции, Швейцарии и других странах. В Казахстане этот подход позволит быстрее получать данные, точнее отслеживать изменения цен и расширить аналитические возможности статистики.

Напомним, данные по инфляции за январь будут опубликованы 2 февраля на официальном сайте Бюро нацстатистики.

#инфляция #Бюро нацстатистики #расчет #фискальные чеки

