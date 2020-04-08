Под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание бюро Сената Парламента Республики Казахстан.

Были рассмотрены вопросы распределения между комитетами одоб­ренных Мажилисом законопроек­тов, а также одобрена повестка очередного заседания Сената, которое запланировано на 9 апреля. Председатели комитетов проинформировали о подготовке вопросов, которые будут рассмот­рены на заседании.

Выступившая на заседании бюро председатель Сената Дарига

Назарбаева подчеркнула, что Президентом страны и Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения очень оперативно и на опережение принимаются все необходимые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

– Самое главное – реализация и четкое исполнение принятых решений на местах. К сожалению, по сообщениям депутатов маслихатов и материалам СМИ мы видим, что исполнение на местах зачастую вызывает очень много вопросов. Сейчас важны совместные усилия всех государственных органов, депутатского корпуса и акимов всех уровней, бизнес-структур для того, чтобы преодолеть этот сложный период с наименьшими негативными последствиями как для экономики страны, так и для каждого казахстанца, – сказала глава Сената.