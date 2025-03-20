Бюрократия блокирует развитие образования – сенатор Асанова

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках программы «Жас маман» 180 государственных колледжей Казахстана были оснащены современным оборудованием, что позволило значительно повысить качество подготовки специалистов. Однако, по словам депутата Жанны Асановой, несмотря на изначальные планы задействовать это оборудование в учебном процессе и предоставить колледжам возможность реализации продукции, произведенной студентами, его использование остается ограниченным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Основная причина, по её словам — отсутствие правового механизма, регулирующего продажу товаров и услуг, созданных в

учебно-производственных мастерских.

Сенатор рассказала, что закон «Об образовании» разрешает реализацию продукции, произведенной в колледжах, однако

антимонопольные органы блокируют такую деятельность, ссылаясь на постановление правительства, не предусматривающее подобный вид деятельности для государственных предприятий. В результате государственные колледжи не могут использовать оборудование по назначению, тогда как частные учебные заведения, не имея таких материально-технических возможностей, обладают правом реализации продукции.