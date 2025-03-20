Бюрократия блокирует развитие образования – сенатор Асанова

Сенат,Образование
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Депутат рассказала, что закон «Об образовании» разрешает реализацию продукции, произведенной в колледжах, однако
антимонопольные органы блокируют такую деятельность

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках программы «Жас маман» 180 государственных колледжей Казахстана были оснащены современным оборудованием, что позволило значительно повысить качество подготовки специалистов. Однако, по словам депутата Жанны Асановой, несмотря на изначальные планы задействовать это оборудование в учебном процессе и предоставить колледжам возможность реализации продукции, произведенной студентами, его использование остается ограниченным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Основная причина, по её словам — отсутствие правового механизма, регулирующего продажу товаров и услуг, созданных в
учебно-производственных мастерских.

Сенатор рассказала, что закон «Об образовании» разрешает реализацию продукции, произведенной в колледжах, однако
антимонопольные органы блокируют такую деятельность, ссылаясь на постановление правительства, не предусматривающее подобный вид деятельности для государственных предприятий. В результате государственные колледжи не могут использовать оборудование по назначению, тогда как частные учебные заведения, не имея таких материально-технических возможностей, обладают правом реализации продукции.

«В целях устранения правовых барьеров и обеспечения эффективного использования учебных мастерских и лабораторий колледжей предлагаем внести изменения в постановление Правительства Республики Казахстан № 1095, дополнив его примечанием: «Организациям технического и профессионального, послесреднего образования в рамках подготовки кадров допускается производство и реализация товаров, работ и услуг в соответствии с профилями обучения». Это позволит колледжам использовать оборудование по назначению, покрывать производственные расходы, закупать сырье для учебного процесса и мотивировать студентов к реальному трудоустройству», — заявила сенатор Жанна Асанова в своем депутатском запросе.

#Образование #бюрократия #сенатор #депзапрос #Асанова

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