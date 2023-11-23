Бюрократия как камень преткновения

Кроме того, ведомство разработало свыше 370 предложений по дальнейшей дебюрократизации работы госаппарата.

Как отметил, выступая на площадке СЦК перед журналистами, заместитель председателя агентства Салауат Муксимов, с начала года в центрах обслуживания населения и государственных органах в целях профилактики было проведено 195 комплексных проверок, а также 123 проверки, инициированные после жалоб граждан.

– В результате выявлено более 45 тысяч нарушений. В этом спис­ке лидируют факты нарушения порядка оказания государственных услуг. И за каждым из таких случаев стоит жизненная ситуа­ция конкретного гражданина.

В связи с этим мы стараемся как можно быстрее реагировать на поступившие обращения. Все они тщательно изучаются, – проинформировал Салауат Муксимов.

Одна из основных задач агентства – мониторинг работы государственного аппарата, который призван сформировать сервис­ную модель обслуживания населения. При этом в центре внимания должны оставаться качество, доступность услуг, отсутствие бюрократии и волокиты.

По информации спикера, в Казахстане ежегодно растет количество госуслуг. Так, в 2020 году их было оказано 190 млн, в 2021- м – 231 млн. В 2022-м эта цифра достигла 270 млн.

За 9 месяцев текущего года было оказано 202 млн госуслуг.

– Важно пересмотреть и оптимизировать количество комиссий и процедур согласований, – подчеркнул Салауат Муксимов.

Дело в том, что около 100 гос­услуг предоставляются на основании одобрения различных комиссий. Более того, 190 услуг оказываются через процедуру согласования, из них 113 – другими госорганами и 77 требуют согласования с экспертами.

Кроме того, 374 госуслуги имеют срок действия. Речь идет о тех случаях, когда выданный по итогам госуслуги документ ограничен определенным сроком действия. К примеру, водительские права обновляются каждые 10 лет, электронная подпись – один раз в год.

Наши граждане вынуждены повторно обращаться по 37 гос­услугам по истечении трех месяцев, по 10 услугам – по истечении шести месяцев, по 80 услугам – по истечении одного года.

– Нам следует поработать над тем, чтобы перевести некоторые виды услуг в бессрочный формат либо максимально прод­левать сроки действия таких услуг, – констатировал Салауат Муксимов.

По приведенным спикером данным, существуют 1 353 вида госуслуг, из них 1 247, или 92% оказываются в электронном виде и 106 – в бумажном.

– Агентство внесло в Правительство пакет предложений по применению принципа экстенсивности по 171 госуслуге, переводу 110 услуг в проактивный формат, оказанию 75 гос­услуг в композитном формате по принципу одного обращения, исключению истребования 38 гос­услуг справочного характера с учетом возможности получения их из информационных систем. В рамках анализа выявлено около 64 негласных госуслуг. В ближайшее время их рекомендовано внести в соответствующий реестр и утвердить необходимые стандарты, – отметил представитель ведомства.

Немаловажно и то, что агентство на постоянной основе осуществляет дистанционный мониторинг. По словам Салауата Муксимова, многие наши со­отечественники даже не догадываются о нарушении их прав во время получения какой-либо государственной услуги. Например, в случае отказа они не всегда могут определить, является отказ обоснованным или нет.

– В этой связи агентством проводится удаленный мониторинг. В результате с начала года выявлено более 570 фактов необоснованных отказов. Права всех граждан восстановлены, – подчеркнул Салауат Муксимов.