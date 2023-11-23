Бюрократия как камень преткновения

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Асель Шаяхмет

Более 45 тыс. нарушений выявило Агентство по делам госслужбы в результате проверок, инициированных после обращений граждан.

Кроме того, ведомство разработало свыше 370 предложений по дальнейшей дебюрократизации работы госаппарата.

Как отметил, выступая на площадке СЦК перед журналистами, заместитель председателя агентства Салауат Муксимов, с начала года в центрах обслуживания населения и государственных органах в целях профилактики было проведено 195 комплексных проверок, а также 123 проверки, инициированные после жалоб граждан.

– В результате выявлено более 45 тысяч нарушений. В этом спис­ке лидируют факты нарушения порядка оказания государственных услуг. И за каждым из таких случаев стоит жизненная ситуа­ция конкретного гражданина.
В связи с этим мы стараемся как можно быстрее реагировать на поступившие обращения. Все они тщательно изучаются, – проинформировал Салауат Муксимов.

Одна из основных задач агентства – мониторинг работы государственного аппарата, который призван сформировать сервис­ную модель обслуживания населения. При этом в центре внимания должны оставаться качество, доступность услуг, отсутствие бюрократии и волокиты.

По информации спикера, в Казахстане ежегодно растет количество госуслуг. Так, в 2020 году их было оказано 190 млн, в 2021- м – 231 млн. В 2022-м эта цифра достигла 270 млн.

За 9 месяцев текущего года было оказано 202 млн госуслуг.

– Важно пересмотреть и оптимизировать количество комиссий и процедур согласований, – подчеркнул Салауат Муксимов.

Дело в том, что около 100 гос­услуг предоставляются на основании одобрения различных комиссий. Более того, 190 услуг оказываются через процедуру согласования, из них 113 – другими госорганами и 77 требуют согласования с экспертами.

Кроме того, 374 госуслуги имеют срок действия. Речь идет о тех случаях, когда выданный по итогам госуслуги документ ограничен определенным сроком действия. К примеру, водительские права обновляются каждые 10 лет, электронная подпись – один раз в год.

Наши граждане вынуждены повторно обращаться по 37 гос­услугам по истечении трех месяцев, по 10 услугам – по истечении шести месяцев, по 80 услугам – по истечении одного года.

– Нам следует поработать над тем, чтобы перевести некоторые виды услуг в бессрочный формат либо максимально прод­левать сроки действия таких услуг, – констатировал Салауат Муксимов.

По приведенным спикером данным, существуют 1 353 вида госуслуг, из них 1 247, или 92% оказываются в электронном виде и 106 – в бумажном.

– Агентство внесло в Правительство пакет предложений по применению принципа экстенсивности по 171 госуслуге, переводу 110 услуг в проактивный формат, оказанию 75 гос­услуг в композитном формате по принципу одного обращения, исключению истребования 38 гос­услуг справочного характера с учетом возможности получения их из информационных систем. В рамках анализа выявлено около 64 негласных госуслуг. В ближайшее время их рекомендовано внести в соответствующий реестр и утвердить необходимые стандарты, – отметил представитель ведомства.

Немаловажно и то, что агентство на постоянной основе осуществляет дистанционный мониторинг. По словам Салауата Муксимова, многие наши со­отечественники даже не догадываются о нарушении их прав во время получения какой-либо государственной услуги. Например, в случае отказа они не всегда могут определить, является отказ обоснованным или нет.

– В этой связи агентством проводится удаленный мониторинг. В результате с начала года выявлено более 570 фактов необоснованных отказов. Права всех граждан восстановлены, – подчеркнул Салауат Муксимов.

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