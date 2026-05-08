В США будут лишать паспортов из-за долгов по алиментам

Госдепартамент США с 8 мая автоматически начнет лишать американских паспортов родителей, имеющих задолженность по алиментам на содержание детей

По информации Associated Press, речь идет о задолженностях от $100 тыс. На первом этапе мера коснется 2,7 тыс. человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

Граждане США используют паспорта для зарубежных поездок. Ранее документ аннулировали при задолженности по алиментам в $2,5 тыс. Однако закон считался неэффективным, так как применялся только к тем, кто подавал заявку на продление паспорта.

Сейчас Министерство здравоохранения и социальных служб США собирает данные от госагентств, чтобы зафиксировать точное число владельцев паспортов с задолженностью по алиментам свыше $2,5 тыс.

С 1998 года в США было взыскано около $657 млн задолженности, в том числе более $156 млн у 24 тыс. человек за последние пять лет.