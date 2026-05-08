США атаковали иранский порт Кешм

США нанесли удар по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. В разговоре с Fox News американские официальные лица сообщили, что это не означает ни возобновления войны, ни прекращения режима прекращения огня

Атака на нефтяную инфраструктуру Ирана последовала за иранским ударом по порту Фуджейра в ОАЭ. Кроме того, системы ПВО сработали в западной части Тегерана, о серии мощных взрывов также сообщили жители района Читгар, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

Министр обороны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн охарактеризовали случившееся как «инциденты низкого уровня», которые не нарушают действующее перемирие, отмечает телеканал.

Такая оценка вызвала недовольство союзников США на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия и Кувейт выразили протест и отозвали разрешение использовать свои базы и воздушное пространство для американского «Проекта Свобода». Позже решение было отменено.