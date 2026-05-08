Ерлан Сарсембаев рассказал о ключевых новеллах конституционного закона о Президенте

Парламент
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Парламент на пленарном заседании одобрил в первом чтении новый проект Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан», предусматривающий масштабное обновление института президентства и введение должности вице-президента, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Документ в Мажилисе представил министр юстиции Ерлан Сарсембаев. Как отметил глава Минюста, законопроект разработан в целях реализации новой Конституции, принятой 15 марта 2026 года на основе прямого волеизъявления граждан страны. По его словам, обновленная Конституция формирует качественно новую модель взаимодействия человека, общества и государства, где ключевая роль отводится институту президентства.

- Президент Республики Казахстан является символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина, - подчеркнул Ерлан Сарсембаев.

Министр напомнил, что третий раздел Конституции, посвященный президенту, развивает политическую формулу «Сильный Президент - Влиятельный Парламент - Подотчетное Правительство».

Согласно законопроекту, глава государства определяется как высшее должностное лицо, обеспечивающее согласованное функционирование всех ветвей власти и ответственность государственных органов перед народом Казахстана.

Документ носит комплексный характер и состоит из восьми глав и 43 статей. В нем систематизированы вопросы статуса президента, порядка вступления в должность, сроков полномочий и существующих ограничений.

При этом, как подчеркнул министр юстиции, концептуальные нормы, введенные в 2022 году для отхода от суперпрезидентской модели, сохраняются без изменений. Речь идет об однократном семилетнем сроке президентства, беспартийности главы государства, а также ограничениях для его близких родственников.

Одной из ключевых новелл проекта становится введение института вице-президента. По словам Ерлана Сарсембаева, новая должность направлена на повышение устойчивости системы государственного управления и обеспечение непрерывности работы высших органов власти.

Предполагается, что вице-президент будет назначаться президентом с согласия Курултая. Для кандидата установят отдельные квалификационные требования и ограничения, аналогичные статусу высшего должностного лица государства.

- Основной функцией вице-президента станет представление президента по его поручению при взаимодействии с государственными органами, - сообщил министр.

При этом детальный объем полномочий вице-президента будет регулироваться актами главы государства, что, по мнению разработчиков, позволит обеспечить гибкость государственного управления. Работу вице-президента будет обеспечивать администрация президента.

Законопроект также впервые закрепляет полномочия президента в отношении Қазақстан Халық Кеңесі. Глава государства сможет утверждать состав консультативного органа и формировать его организационную инфраструктуру.

Отдельной нормой регулируется взаимодействие президента с уполномоченным по правам человека. Согласно проекту, глава государства будет назначать омбудсмена и заслушивать его ежегодный доклад, что, как считают разработчики, усилит институциональные гарантии защиты прав граждан.

Кроме того, документ предусматривает возможность издания указов президента, имеющих силу закона или конституционного закона, в случаях временного отсутствия Курултая из-за досрочного прекращения его полномочий. По словам министра, такая мера направлена на обеспечение оперативности государственного управления при сохранении конституционных ограничений.

Главы законопроекта, посвященные статусу экс-президентов и обеспечению деятельности главы государства, также приведены в соответствие с новой Конституцией. В частности, исключаются отдельные нормы, связанные с АНК, государственными дачами и рядом прежних механизмов.

В Министерстве юстиции считают, что принятие закона позволит институционализировать новую систему государственного управления, укрепить координирующую роль президента и обеспечить системную взаимосвязь всех конституционных институтов.

- Речь идет о государстве, основанном на принципах справедливости, законности и человекоцентричности государственной политики, где высшей ценностью являются человек, его жизнь, права и свободы, - заявил Ерлан Сарсембаев.

#Казахстан #права #вице-президент #обязанности

