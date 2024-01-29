Бывшему министру юстиции Марату Бекетаеву продлили арест

Арест экс-высокопоставленному чиновнику продлен до 21 февраля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны

Фото: gov.kz

Как сообщается, специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 февраля 2024 года. Дело в суд еще не поступило.

Напомним, 21 октября 2023 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан экс-министр юстиции РК Марат Бекетаев.

Ранее Антикор сообщил, что подозреваемый «пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству».

Напомним, бывший министр был задержан при попытке скрыться из страны. 22 октября с санкции суда Астаны он был взят под стражу на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что арест экс-высокопоставленному чиновнику продлен до 21 января 2024 года