Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Апелляция заменила штраф на лишение свободы осужденному экс-полицейскому, сообщает Kazpravda.kz на пресс-службу Актюбинского областного суда

Фото: Kazpravda.kz

Судебная коллегия по уголовным делам Актюбинского облсуда в апелляционном порядке пересмотрела приговор Мугалжарского районного суда Б. и Н.

Б. будучи заместителем начальника районного отдела полиции за положительный исход уголовного дела намеревался получить через посредника Н. 900 тысяч тенге, однако его задержали сотрудники Антикоррупционной службы.

Приговором суда первой инстанции Б. был осужден за покушение на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, будучи должностным лицом с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 24, пункт 2 части 3 статьи 190 УК РК) к штрафу в 9 млн тенге.

Н. за пособничество в хищении чужого имущества приговорили к штрафу в 3 450 000 тенге.

Судебная коллегия пришла к выводу, что действия осужденных квалифицированы правильно, однако наказание Б. не соответствует тяжести уголовного правонарушения и из-за чрезмерной мягкости является несправедливым.

«Б., являясь должностным лицом, обязанным пресекать любые коррупционные проявления, вопреки принятой присяге своими действиями дискредитировал авторитет госслужбы.

Постановлением судебной коллегии приговор суда изменен: Б. назначено 4 года лишения свободы без права отныне занимать должности на государственной службе.

Наказание Н. оставлено без изменения», – говорится в сообщении.

Апелляционное постановление вступило в силу.

#суд #полиция #Актюбинская область #хищение #приговор

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