Бывший аким Астаны получил новую должность

Алтай Кульгинов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Эстонской Республике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Указом главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Эстонской Республике», - говорится в сообщении.

Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года в Южно-Казахстанской области. Занимал должность акима города Астаны с 2019 по 2022 год.

9 декабря 2022 года назначен заместителем премьер-министра РК. Освобожден от должности в июне 2023 года.

Между тем другим указом главы государства Сейтимов Нурлан Мусатаевич освобожден от должности посла Республики Казахстан в Эстонской Республике.