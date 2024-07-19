Бывший чемпион мира найден застреленным

Спортсмен две недели числился в списке пропавших без вести

Фото: sports.kz

Золотой призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Жак Фрайтаг был найден мертвым в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Южноафриканский спортсмен был обнаружен с многочисленными огнестрельными ранениями после двух недель в списке пропавших без вести.

По данным The Sun, Фрейтаг пропал без вести после посещения дома матери через несколько дней после дня рождения.

Фрайтагу было 42 года. В 2003-м году он стал чемпионом мира, а за 3 года до этого выиграл молодежный чемпионат мира.

Также он является четырехкратным чемпионом Южной Африки по прыжкам в высоту и до сих пор удерживает национальный рекорд, который он установил на соревнованиях в 2005 году, преодолев 2,38 м.