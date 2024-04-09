Бывший пациент сообщил о «бомбе» в наркодиспансере Жамбылской области

Подозревамый в лжетерроризме водворен в ИВС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

8 апреля примерно в 16.00 часов на пульт 102 дежурной части отдела полиции Меркенского района поступил звонок о заложенном взрывном устройстве в Жамбылском областном наркологическом диспансере. При проверке данная информация не подтвердилась.

«После проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 20-летний житель района, который признался в том, что звонок был сделан в состоянии наркотического опьянения. Следует отметить, что задержанный ранее был судим за хранение наркотиков и состоит на учете как наркозависимый. В прошлом году проходил принудительное стационарное лечение в вышеуказанном наркологическом диспансере», - говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подозреваемый водворен в ИВС.

Министерство внутренних дел напоминает о том, что за это преступление предусматривается штраф в размере до 5 тысяч МРП (это больше 18 млн тенге), либо ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Кроме того, по решению суда виновному придется отплатить ущерб, который был нанесен физическим и юридическим лицам в результате акта лжетерроризма.

