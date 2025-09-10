Бывший топ-менеджер «дочки» Казатомпрома похитил 86 млн тенге

Закон и Порядок,Коррупция
129
Дана Аменова
специальный корреспондент

В документации отражалась приёмка запасных частей от ТОО «Казбурмаш СК», которые в действительности не поставлялись

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Алматинской области завершил расследование по факту хищения бюджетных средств АО «Волковгеология» – основного предприятия системы АО «НАК «Казатомпром» по геологическому обеспечению и проведению технологического бурения, сообщает Kazpravda.kz 

Как установило следствие, бывший председатель правления Д.Н. Молдаши организовал схему, в рамках которой на протяжении двух лет оформлялись акты выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения.

В документации отражалась приёмка запасных частей от ТОО «Казбурмаш СК», которые в действительности не поставлялись. На основании фиктивных актов произведена оплата в адрес контрагента на сумму свыше 86 млн тенге. Впоследствии деньги были незаконно присвоены.

«В ходе следствия подозреваемым причиненный материальный ущерб возмещен полностью. Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд», – говорится в информации. 

В АФМ напомнили, что ранее по данному факту осуждены к лишению свободы от 3 до 7 лет директор филиала АО Борашев А.М., а также руководитель ТОО «Казбурмаш СК» Алипбаев Е.С. и бухгалтер Токатаева Г.Ж.

Также ранее стало известно, что Департамент АФМ по области Жетісу проводит расследование по факту хищения субсидий.

#АФМ #хищения #Казатомпром #топ-менеджер

