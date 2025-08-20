Субсидии потратил в казино бизнесмен из области Жетісу

Закон и Порядок
79
Дана Аменова
специальный корреспондент

Общий ущерб превысил 300 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по области Жетісу проводит расследование по факту хищения субсидий, сообщает Kazpravda.kz 

Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение двух лет, используя фиктивные документы, незаконно получал от ГУ «Управление сельского хозяйства» субсидии, выделенные государством для переработки молочной продукции. Общий ущерб превысил 300 млн тенге.

Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.

Кроме того, часть незаконно полученных субсидий — в размере 110 млн тенге — подозреваемый использовал на азартные игры в казино.

«С санкции суда наложен арест на завод стоимостью свыше 300 млн тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», — сказано в информации.

Там же добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

#АФМ #казино #субсидии #бизнесмен #область Жетісу

Популярное

Все
Уборка идет полным ходом
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Арину разгромила, а Иге уступила
Третье место в мире
Движение в пространстве и времени
Кто поедет в Ливерпуль
Золото из Самокова
Объемы транзита грузов должны возрасти
Работать по понятным и справедливым правилам
Развивая конструктивный диалог
Не просто полезный навык, а необходимость
Высокий статус
Обсуждены вопросы гендерного равенства
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Соцпроекты на 60 млрд тенге реализуются в области Улытау
Ни дня без новых знаний
Инвестиции в будущее страны
Решать социальные проблемы общими усилиями
Модернизация плюс автоматизация
Населению грозит нехватка питьевой воды
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Достучаться до сердец
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные украшения
Оставили без квартир и денег
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Чистую воду в каждый дом
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Уголовную ответственность за сталкинг вводят в Казахстане
Мужчину с 32 кг марихуаны задержали в Жамбылской области
Уголовную ответственность за принуждение к вступлению в бра…
Подделали подписи жильцов: выделенные на ЖКХ миллионы растр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]