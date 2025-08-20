Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по области Жетісу проводит расследование по факту хищения субсидий, сообщает Kazpravda.kz

Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение двух лет, используя фиктивные документы, незаконно получал от ГУ «Управление сельского хозяйства» субсидии, выделенные государством для переработки молочной продукции. Общий ущерб превысил 300 млн тенге.

Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.

Кроме того, часть незаконно полученных субсидий — в размере 110 млн тенге — подозреваемый использовал на азартные игры в казино.

«С санкции суда наложен арест на завод стоимостью свыше 300 млн тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», — сказано в информации.

Там же добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.