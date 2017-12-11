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Cакральные места древней Cары-Арки
Игорь Кукушкин, ведущий научный сотрудник Сарыаркинского археологического института КарГУ им. Е. Букетова Марина Бедельбаева, заведующая музеем археологии и этнографии КарГУ им. Е. Букетова
Центральный Казахстан – настоящая сокровищница бронзового века, наполненная многочисленными и разнообразными памятниками этой эпохи. Вместе с величественными курганами древних вождей встречаются каменные оградки рядовых общинников, образующих огромные некрополи. Особняком расположены сакральные места и общеплеменные святилища. С каждым исследованным памятником тысячелетняя история Казахстана, раскрывая свои тайны, становится нам более понятной, а далекое прошлое – реальным и узнаваемым.