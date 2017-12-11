​Cакральные места древней Cары-Арки

Центральный Казахстан – нас­тоящая сокровищница бронзового века, наполненная многочисленными и разнообразными памятниками этой эпохи. Вместе с величественными курганами древних вождей встречаются каменные оградки рядовых общинников, образующих огромные некрополи. Особняком расположены сакральные места и общеплеменные святилища. С каждым исследованным памятником тысячелетняя история Казахстана, раскрывая свои тайны, становится нам более понятной, а далекое прошлое – реальным и узнаваемым.

Изучением разнообразных ритуально-погребальных комп­лексов Сары-Арки ежегодно занимается археологическая экспедиция КарГУ им. Е. Букетова, работающая по целевым грантам Министерства образования и науки и при финансовой поддержке Центра по сохранению историко-культурного наследия управления культуры акимата Карагандинской области. Наряду с широко известными знаковыми объектами эпохи бронзы, такими как могильники Аксу-Аюлы, Ортау, Бегазы, Бугулы, Сангыру, Айбас-Дарасы, в последнее время открыты и изучены новые масш­табные памятники бронзового века. Их с полным основанием можно поставить в один ряд с древними сакральными центрами Сары-Арки.

Один из таких памятников – нек­рополь нуринско-федоровской культуры Бесоба (XVII–XVI вв. до н. э.), расположенный в Каркаралинском районе. Он занимает обширную равнину, а естественным фоном служат живописные горы Жамантас, очертания которых напоминают огромного спящего дракона, навсегда превратившегося в камень. На сравнительно небольшой площади сконцентрированы 7 крупных земляных курганов эпохи бронзы, что является большой редкостью. Это сакральное место с полным правом можно назвать своеобразной «долиной царей» бронзового века.

При исследовании курганов найдены золотые бляшки и характерные серьги, считающиеся отличительной особенностью высокостатусной элиты родоплеменного общества. На одной из плит курганного ограждения в древности были выбиты сак­ральные знаки в виде восьмилучевой звезды и прямого креста, указывающих на титул или имя правителя. В настоящее время на объектах некрополя Бесоба проведены благоустроительные и реставрационные работы, восстановившие прежний облик памятника, представшего в первозданном великолепии.

Еще много загадок таит мавзолей бегазы-дандыбаевской культуры Каражартас, возведенный в XV–XIV вв. до н. э. Памятник находится в Шетском районе. ­Сооружен уникальный мавзолей на скалистом, обрывистом берегу реки Талды и по форме повторяет принципы многоступенчатой пирамиды, построенной из камня и крупных плит, что может свидетельствовать об устойчивых контактах между цивилизациями Ближнего Востока и Центральной Азии. Комплексные исследования позволили обнаружить бронзовые ножи, наконечники стрел, иглы, а также редкое золотое кольцо, имеющее 5 округлых отверстий. Собрана многочисленная коллекция керамики, указывающая на культурно-хозяйственные связи с сопредельными регионами. Редкой находкой стал фрагмент керамики с изображениями, похожими на письменные знаки.

Оригинальность конструкции, ранее не встречавшейся в степях Казахстана, уже принесла ему всемирную известность. Информация об уникальной «степной пирамиде», размещенная в социальных сетях, вызвала повсеместный интерес специалистов и общественности. Серия сюжетов на отечественных и зарубежных телеканалах была посвящена отк­рытию мавзолея Каражартас. Сведения о памятнике включены в книгу Аstana: architecture, myth, destiny профессора Виннипегского университета (Канада) Франка Альбо. Так в «короне» сакральных мест Сары-Арки, занимающей достойное место в культурно-географическом поясе святынь Казахстана, появилась еще одна жемчужина.

К разряду общеплеменных святилищ финальной бронзы, безусловно, относится ограда Шантимес, датируемая X в. до ­­

н. э., в Бухаржырауском районе. Она представляет собой гигантский четырехугольник, который внутри плотно вымощен камнем и ориентирован углами по сторонам света. Площадь ее составляет 1 650 кв. м. В центре отмечен небольшой курган, где обнаружено бронзовое втульчатое долото. По периметру в древности были устроены многочисленные округ­лые каменные жертвенники и кострища, в которых найдены отдельные кости животных и человека, а также изделия из камня.

Святилище Шантимес являлось не погребальным сооружением, а было обращено к небесным божествам и выполняло функции важного ритуально-культового объекта храмового характера под открытым небом. Аналогичные принципы лежат в основе устройства торгайских геоглифов и курганов с длинными дугообразными каменными выкладками – «усами». Ритуально-обрядовый комплекс Шантимес отреставрирован и восстановлен в своем первоначальном виде.

Эти разноплановые объекты служили своеобразными маркерами сакральных центров древней Сары-Арки, были «мес­том силы» или «энергетических ресурсов», которые по религиозно-мифологическим представлениям древних считались священными. Включение данных археологических памятников в туристический кластер Центрального Казахстана стало существенным вкладом в распространение культурных и исторических знаний. Туристическим агентством «Активный туризм» уже были организованы туры выходного дня на могильник Каражартас с посещением памятников эпохи бронзы и раннего железного века. Также во время экскурсии посетители осматривали средневековые курганы с каменными изваяниями и мавзолей известного деятеля XVIII в. Сенкибай-батыра.

Полевой сезон закончился, но в следующем году археологов ждут новые открытия и интерес­ные находки, которые пополнят коллекции фондов и экспозиции государственных исторических музеев, лягут в основу будущих фундаментальных гипотез и научных публикаций. Бесписьменная история Сары-Арки постепенно наполняется реальными событиями и фактами, за которыми стоят поколения людей, живших в этом регионе. В обоз­римой перспективе наиболее значимые сакральные центры могут стать историко-археологическими парками, объединяю­щими памятники разных эпох и дающими наглядное представление о тысячелетней истории Казахстана.