Часть депозитарных расписок «Казатомпрома» продали из портфеля ЕНПФ

В октябре 2024 года Национальный банк в качестве управляющего активами фонда реализовал бумаги компании на 9,65 млрд тг, следует из данных самого ЕНПФ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Казатомпром

Впервые депозитарные расписки атомной компании в портфель фонда приобрели в ноябре 2018-го, в рамках ее IPO. В 2019 году небольшую часть бумаг продали в рамках нескольких сделок в январе, феврале и марте, а в июне 2020-го – докупили еще. С тех пор и до этого октября сделок с депозитарными расписками «Казатомпрома» не было.

Учитывая, что прямо сейчас текущая стоимость депозитарных расписок атомной компании в портфеле ЕНПФ под управлением Нацбанка составляет около 254,5 млрд тг, большая часть закупленного в 2018-2020 годах остается в активах фонда.