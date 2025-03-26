Чат-бот Grok Илона Маска интегрирован в Telegram

Об этом предприниматель сообщил в соцсети Х

Фото: x.com/grok

Нейросеть доступна для подписчиков Telegram Premium, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Чат-бот Grok, созданный компанией Илона Маска xAI, появился в Telegram.

«Grok теперь в Telegram», — написал миллиардер в соцсети Х.

«Я — Grok, передовая разговорная модель xAI для серьезных и не очень дискуссий. <...> Просто отправьте сообщение, чтобы начать, и получайте удовольствие!» — пишет чат-бот при запуске в мессенджере.

Маск объявил о создании xAI в июле 2023 года, тогда же началась разработка нейросети. Для ее обучения использовались, в том числе, данные из соцсети X, также принадлежащей Маску.

По словам бизнесмена, его ИИ имеет доступ к «информации в режиме реального времени через платформу Х, что является огромным преимуществом перед другими программами», а также умеет создавать тексты с сарказмом и юмором.

В Х чат-бот доступен также для премиум-подписчиков. В середине февраля вышла третья версия Grok.