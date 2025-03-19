Чаяния казахстанцев во многом нашли адекватное законодательное отражение – депутат Рахимжанов

– Были услышаны все конструктивные сегменты казахстанского общества, в том числе в части обеспечения прав граждан на свободу мирных собраний, объединений, на честные выборы. И эти чаяния казахстанцев во многом нашли адекватное законодательное отражение. В нашей стране практически исчез прежний «митинговый» накал политического противостояния, который потенциально создавал почву для разного рода экстремизма. Политическая воля граждан начала более полно находить выход в цивилизованных институциональных формах, - подчеркнул мажилисмен.