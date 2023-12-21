Чеэсники назвали пиротехнику одной из главных причин новогодних пожаров

В департаменте напомнили, что фейерверки и хлопушки следует приобретать только в специализированных магазинах. В регионе такое разрешение получили всего четыре организации в Усть-Каменогорске и Алтае. При покупке надо обратить внимание на срок хранения – если он истек, пользоваться фейерверками ни в коем случае нельзя. Запускать салюты можно только на расстоянии не менее 50 м от домов, зданий, припаркованных автомобилей, с учетом направления ветра. И конечно, не доверять пиротехнику детям.

– Сейчас начинают устанавливать новогодние елки в учреждениях культуры, школах, в домах, – дополнительно пояснили в департаменте ДЧС ВКО. – Мы напоминаем, что дерево следует укрепить на устойчивом основании, вдали от отопительных приборов. Украшать можно только исправными электрогирляндами заводского изготовления – без повреждений изоляции. И не перегружать сеть.