Чеэсники назвали пиротехнику одной из главных причин новогодних пожаров
7
Галина Вологодская, Усть-Каменогорск
Пять лет назад новогодний запуск фейерверков стал причиной пожаров в двух многоэтажках Усть-Каменогорска. Как рассказали в областном управлении по чрезвычайным ситуациям, люди в праздничной эйфории часто забывают об осторожности, приобретают пиротехнику сомнительного качества, запускают, нарушая правила безопасности. В итоге забавы становятся травмоопасными, а также могут вызвать загорание.