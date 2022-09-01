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Человек-эпоха нефтегазовой отрасли

На 78-ом году ушел из жизни известный государственный и политический деятель, ветеран нефтегазовой отрасли Байкенов Кадыр Каркабатович. Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с таким искренним, мудрым человеком.

Кадыр Байкенов родился 10 октября 1944 года в селе Кумашкино Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

Свою трудовую деятельность Кадыр Каркабатович начинал с инженера-конструктора, начальника цеха в сфере машиностроения. С 1985 по 1989 годы был секретарем Алматинского обкома компартии, заместителем председателя Совета Министров Казахской ССР, с 1989 по 1991 годы был в должности первого секретаря Алма-Атинского горкома Компартии и председателя Алма-Атинского горсовета. С 1991 по 1994 годы  заместитель Премьер-министра – министр энергетики и топливных ресурсов РК.

В истории Независимого Казахстана он был первым министром энергетики и топливных ресурсов, возглавлял переговоры по созданию и реализации крупнейших нефтяных проектов Казахстана таких как СП «Тенгизшевройл»,   консорциума по разработке Карачаганакского газоконденсатного месторождения, международного консорциума в казахстанском секторе Каспийского шельфа.

Кадыр Каркабатович был руководителем переговорных процессов по созданию Каспийского Трубопроводного Консорциума для строительства нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск». В одном из интервью он говорил: «КТК – это был как свет в окошке, который необходимо было продвигать ради экономического интереса. Потому что любая транспортировка нефти обеспечивает приток денежных доходов в Казахстан». Кадыр Каркабатович был патриотом своей страны и всегда в приоритет ставил интересы государства.

До последних дней жизни вел активную общественную работу, был руководителем Конфедерации работодателей Казахстана, возглавлял Союз инжиниринговых компаний, долгое время был членом Совета Директоров КТК. Награжден Орденом Курмет, Орденом Дружбы (РФ) и Орденом Парасат. Почетный нефтяник Казахстана и России.

Кадыр Каркабатович был поистине легендой нефтегазовой отрасли.

Коллектив АО «КТК» выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного. Мы всегда будем помнить его глубокую человечность, подлинную интеллигентность, высокий профессионализм и жизнелюбие.

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