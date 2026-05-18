Права новорожденных нарушали в Кызылординской области

Малышей своевременно не обеспечили комплектами «Матери и ребенка»
Прокуратура Казалинского района выявила ряд нарушений в деятельности районной больницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа.
В частности, установлены факты несоблюдения требований по обеспечению новорожденных комплектами «Матери и ребенка» в полном объеме в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Указанные факты повлекли нарушение конституционных прав граждан, в том числе новорожденных.
В надзорном органе уточнили, что по результатам акта прокурорского надзора приняты меры, нарушенные права восстановлены.
11 новорожденных обеспечены необходимыми комплектами «Матери и ребенка».
Вопросы соблюдения законности в социально значимых сферах находятся на особом контроле органов прокуратуры.