Отцом промышленного центра региона можно назвать академика Каныша Сатпаева
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Борьба с наркоманией дает результаты
Продукты стали дешевле
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
Ключевой костяк энергетики
FIFA показала талисманы ЧМ-2026
Единый счет и smart-контроль тепла
Сменился министр просвещения Казахстана
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Цифровая трансформация судебной системы
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
