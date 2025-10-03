Центр черной металлургии

До конца Великой Отечественной войны топонима Темиртау на карте нашей страны не было. Он появился 1 октября 1945 года. Тогда рабочий поселок Самаркандский, располагавшийся в 35 км к северу от Караганды, получил статус города и был переи­менован. Сразу скажу: никакого отношения населенный пункт к Узбекистану не имел. Выходцы из Самарканда здесь не жили. Свое название он получил благодаря крестьянам из Самары, которые в начале XX века приехали сюда по Столыпинской реформе. Тогда, 80 лет назад, население поселка составляло около 29 тыс. человек, а сейчас в индустриальном Темиртау более 180 тыс. жителей.

Экспедиция Сатпаева побывала в окрестностях будущего Темиртау в 20-х годах XX века, провела изыскания и констатировала: никаких полезных ископаемых здесь нет. В результате знаменитый гео­лог сделал вывод: «Район поселка Самаркандский как бы самой природой предназначен для того, чтобы в будущем стать центром черной металлургии». Причиной тому стала близость сырьевых баз: месторождений железомарганцевых руд и карагандинских шахт, богатых коксую­щимся углем.

В результате в годы Великой Отечественной войны в поселке Самаркандском построили Казахский металлургический завод с мартеновскими печами. А уже после того, как Темиртау обрел новый статус, здесь вырос огромный металлургический комбинат, его еще называют Казахстанской Магниткой. Он стал градообразую­щим предприятием, с которым была связана жизнь практически каждой местной семьи. Карметкомбинат рос и развивался, достигнув пика к 80-м годам XX века. В это время здесь трудились более 40 тыс. человек.

С развалом СССР начались тяжелые времена, но свою работу промышленный гигант не останавливал. Позже Карметкомбинат приобрел британский миллиардер индийского происхождения Лакшми Миттал, который лишь выжимал из предприятия пос­ледние соки. Однако в конце 2023 года, после смены инвестора, началась новая эпоха – эпоха модернизации. Ее результаты заметны уже сейчас.

На Карметкомбинате капитально отремонтировали две доменные печи, заменили старые корпуса двух конвертеров и ввели в работу воздухонагреватель. В результате выросло производство чугуна, стали и плоского проката, а значит, и доходы предприятия. В планах инвестора создать новый листопрокатный цех, внедрить современные чугуноразливочные машины, запус­тить линии цинкования и полимерных покрытий. Возрождение промышленного гиганта радует жителей Темиртау, поскольку он помогает в благоустройстве города и создает рабочие места. Надо сказать, что молодежь стремится работать на Карметкомбинате.

– Да, работа у нас и физически, и морально тяжелая, но стабильная и хорошо оплачиваемая, – отмечает газовщик доменной печи Карметкомбината Арман Мухаметхан. – У нас хорошие социальные гарантии. По итогам года за выполнение производственного плана выплачивают 13-ю зарплату. Я считаю, что престиж профессии металлурга растет. Это и привлекает к нам на предприятие молодых специалистов.

Экодвижение

за белый снег

Одна из главных проблем Темиртау – это неблагоприятная экологическая обстановка. Дымящие трубы Карметкомбината и черный снег стали привычным дополнением к индустриальному пейзажу моногорода. Но общая беда, как водится, объединяет людей. Население и экологи сплотились, стали открыто высказывать свои претензии и требовать сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Народное экодвижение забурлило в Темиртау семь лет назад, когда там выпал черный снег. Люди стали фотографировать тротуары, детские площадки и крыши, усыпанные угольной пылью, и выкладывали снимки в соцсетях. Дальше других пошел общественник Станислав Войцеховский. Он с помощью дрона снимал трубы и другие объекты-загрязнители на территории Карметкомбината, а потом публиковал ролики в Интернете, снабжая их своими комментариями.

«Вы только посмотрите, чем мы дышим! – возмущался экоактивист Станислав Войцеховский. – Такого черного снега раньше не было. Как можно спокойно на это смотреть?»

Публикации общественника набирали сотни просмотров и гневных отзывов. Это не понравилось руководству металлургического предприятия, и оно обратилось в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Чем закончилось дело, сейчас неважно. Главное, что процесс пошел! При акимате Карагандинской области создали Зеленый совет, а экоактивисты запустили акцию «Белый снег». В нескольких районах Темиртау установили станции, измеряющие загрязнение воздуха. Информация с них в режиме онлайн отображается на сайте airkaz.rg. Активисты в течение года собирали информацию о качестве воздуха в городе, об источниках его загрязнения, а также проводили экологический ликбез для населения. Собрав данные, выработали рекомендации по снижению вредных выбросов и отправили их в профильное министерство.

Польза от народной инициативы была. Во-первых, в регионе приняли Комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки. В него были включены все крупные промышленные предприятия, а не только Карметкомбинат. Его, в частности, обязали установить у себя систему экологического мониторинга, реконструировать пылеочистительное оборудование и аспирационные установки, а также высадить в Темиртау 500 тыс. деревьев. Таким образом планировалось до 2025 года снизить вредные выбросы на 30%.

Сейчас никто не может сказать, удалось ли достигнуть поставленной цели, ведь со сменой владельца Карметкомбината все прежние планы канули в Лету. Однако новый инвестор не отказывается выполнять обязательства своего предшественника. Правда, ориентир немного сдвинулся. Теперь стоит задача снизить вредные выбросы в атмосферу на 35% до 2030 года. Будет ли она достигнута, сейчас сказать сложно. Экологи и общественники отмечают, что им пока не удается наладить связи с новым руководством металлургического комбината. Поэтому свои жалобы приходится направлять в госорган – департамент экологии Карагандинской области.

Не промышленностью единой

Есть в Темиртау такие достопримечательности, которыми не может похвастать ни один другой город Карагандинской области. Одна из них – это трамваи. Они начали бегать по улицам 66 лет назад. Тогда была только одна трамвайная линия, которая

соединяла старый город с Карметкомбинатом. Потом добавилось еще три. Экологически чистый транспорт пользовался популярностью, поскольку ходил бесперебойно даже в сильные метели и морозы.

Жители Темиртау до сих пор любят трамваи. Они даже установили ему памятник – в парке старого города. Им стал раритетный красный КТМ, выпущенный в 50-е годы XX века на вагоностроительном заводе в городе Усть-Катаве Челябинской облас­ти. Его нашли на даче одного из работников трамвайного парка, отреставрировали и поставили на бетонный постамент. Надо сказать, что этот раритет засветился в кино. Трамвайчик снял в своей картине о судьбах депортированных греков «Пыль времен» режиссер Тео Ангелопулос.

С 90-х годов прошлого века трамвайные маршруты в Темиртау стали постепенно закрывать. К 2013 году остался только один. И тот спустя 10 лет из-за нерентабельности оказался под угрозой исчезновения. Но люди экологически чистый транспорт отстояли. Трамвайный парк на свой баланс взяла компания Qarmet. Она провела реконструкцию контактных линий и купила современные вагоны. Теперь они, украшенные аэрографией, радуют горожан и бесплатно возят на работу сотрудников Карметкомбината.

Еще один объект, которым гордятся жители Темиртау, – это Зимний сад. Он открылся в 1993 году. Его здание в свободное от работы время строили работники Карметкомбината. А тогдашний гендиректор предприятия Александр Свичинский лично искал агронома и договаривался о поставках саженцев. Сейчас в Зимнем саду около 120 видов растений – пальмы, фикусы, олеандры, кипарисы и прочие обитатели тропиков да пустынь. Агроном Ботагоз Ташенова и ее сотрудники заботятся о своих зеленых подопечных: поливают, подкармливают и подрезают. Ботанический сад должен выглядеть привлекательно в любое время года.

– Я мечтаю о том, что когда-нибудь смогу посадить в нашем Зимнем саду сакуру, – рассказала корреспонденту «Казправды» Ботагоз Ташенова. – Она украсит наше пространство своими пышными цветами. Зелени у нас много, а цветов не хватает. Правда, я боюсь, что капризная сакура у нас не приживется.

Ну и напоследок расскажу еще об одной, культурной особеннос­ти Темиртау. В нем есть театр! А это большая редкость для городов, не являющихся областным центром. Он открылся осенью 1973 года. Надо отметить, что это был не драматический, а музыкальный театр – первый и единственный в Казахстане. Его первая постановка – оперетта Исаака Дунаевского «Вольный ветер». Для жителей Темиртау она стала настоящей сенсацией. Люди тогда тянулись к музыке, ведь из гаджетов им были доступны разве что радиоприемники да черно-белые телевизоры – и те стояли далеко не в каждой квартире.

В 1981 году театр музыкальной комедии переехал в Караганду, а освободившиеся помещения занял Немецкий театр. Спустя восемь лет на смену ему пришел Театр для детей и юношества, который до сих пор радует свои­ми постановками темиртаусцев разных поколений.

Получается, за 80 лет суровый промышленный Темиртау превратился в современный город, который по уровню жизни не уступает Караганде.