Чему научит учебник с ошибками?

Образование
Наталия Портнягина

Ряд факторов, способствующих возникновению коррупционных рисков, выявлен в сфере образования в ходе мониторинга, проведенного Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области.

Нелепые ошибки и опечатки в учебниках хотя и встречаются реже, но успели стать притчей во языцех у казахстанских учителей, школьников и их родителей. Головной боли добавляет и несвоевременная доставка учебников. А еще у общественников и Антикоррупционной службы ЗКО вопросы вызывает отсутствие предельных цен на учебники и учебно-методические пособия, перечня и фиксированной стоимости закупаемой художественной литературы, а также возможности закупить напрямую у издательств, а не у организаций, занимающихся оптовой и розничной продажей. Ведь при этом нередки завышения цен, выбор неконкурентным способом поставщика услуг и, как следствие, необоснованная трата бюджетных средств.

Данная тема обсуждалась на очередном заседании комиссии по сотрудничеству с правоохранителями и органами по противодействию коррупции.

– Сегодня суммы на обеспечение школ учебно-методической литературой только нашей области превысили миллиард тенге в год. Но то, что мы не знаем, какая стоимость учебников будет на следующий год, это, по сути, коррупционный риск, – считает член областного общественного совета, председатель комиссии Жансулу Туремуратова. – Это проблема, которую надо ставить перед Министерством просвещения, перед депутатами Парламента. Почему учебники закупаются не в издательствах, а у посредников? Сколько издательств печатают учебно-методическую литературу в Казахстане? Необходимо и экспертное заключение по качеству учебников. Есть ли издания, которые печатаются за границей? Возможно, поэтому со стороны учителей и родителей столько нареканий на качество. Сейчас с внедрением подушевого финансирования надо еще раз проанализировать распределение средств. Если обеспечить качество учебников, определить места закупа, каждая школа могла бы сама закупать их напрямую. Так бы сфера образования сэкономила миллионы тенге, которые тратят на подвоз учебно-методической литературы. Не всегда учитель имеет возможность выбрать тот учебник, с которым ему удобно работать. Нужно выяснить, какое издательство делает хорошие учебники, какое – просто имеет рычаги, чтобы заставить нас покупать свою продукцию. Комиссия готова провести такой анализ: насколько сегодня учебники удовлетворяют наше население, а самое главное – учителя, потому что с учебником в первую очередь работает педагог.

По данным областного управления образования, в 2020-м и 2021 годах на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов (УМК) и художественной литературы было выделено по 2,8 млрд тенге, в текущем – 1,7 млрд тенге. На эти средства приобретено около 900 тыс. учебников, из них 117 тыс. экземпляров художественной литературы. Обеспеченность составила 100% от потребности. Поставка в этом году осуществлялась двумя поставщиками согласно итогам запроса ценовых предложений. На начало учебного года учебниками обеспечены все объекты образования. Перечень к закупу учебников и УМК утверждает министерство, по художественной литературе в этом году приказа сверху не было, список утверждал сформированный при управлении методический совет, куда вошли библиотекари, учителя-предметники.

К слову, учителя давно высказывают мнение, что в стране должен быть один регулятор по изданию учебной литературы, для того чтобы учебники были единого образца. Что же касается стопроцентной обеспеченности учебниками, то тут информация управления образования никак не вяжется с действительностью. На ажиотаж с их нехваткой в уполномоченном органе просто закрывают глаза. Очевидно, чтобы не портить статистику.

– Если классный руководитель знает систему, вовремя подсуетится, его класс будет с учебниками. Я опоздала, вот моим и не досталось учебников по математике и русскому языку. Сейчас занимаются по электронным. Родители жалуются, что нет рабочей тетради по английскому языку. Хотели купить, но и в продаже их тоже нет. Заниматься по электронным учебникам очень тяжело, большая нагрузка на глаза. Думаю, когда отменят традиционные, бумажные учебники, родители и учителя все равно будут пользоваться ими, чтобы к концу школы дети полностью не посадили зрение. Это мнение родителей. Интересно, что с заявлением по внедрению электронных учебников никто в министерстве не озадачился ни вопросом здоровья детей, ни удобством обучения, – делится учитель одной из школ Уральска, которая по понятным причинам просила не называть ее фамилию.

Возможность возникновения коррупционных рисков Антикоррупционная служба ЗКО усмотрела и в организации бесплатного подвоза учащихся из-за отсутствия автоматизированной системы контроля и мониторинга данного процесса, а также в оснащении школ предметными кабинетами по причине отсутствия единых требований. Как отметили представители областного управления образования, в прошлом году согласно модернизации сельских школ выделены средства в размере около 940 млн тенге на приобретение кабинетов физики, биологии и химии для 63 сельских школ области. Кроме этого, горотделы образования Уральска и Аксая при­обретают оборудование по линии подушевого финансирования.

Общественников же интересовало: как определяется закупочная стоимость учебных кабинетов с учетом их специфики, как контролируются процессы поставки и приемки оборудования, почему нет единого подхода в организации предметных кабинетов? К примеру, одна школа тратит на его приобретение и оборудование 20 млн тенге, другая – 5 млн тенге. Как пояснили специалисты, одна школа закладывает в определенную сумму монтаж оборудования, полное оформление кабинета, другая – лишь поставку необходимого оборудования и инвентаря.

Очевидно, что большинство вопросов не входит в компетенцию местных исполнительных органов. Поэтому департамент Антикоррупционной службы ЗКО рекомендовал областному управлению образования инициировать предложения вышестоящему органу касательно утверждения предельных цен на учебники, проработать внедрение автоматизированной информационной системы мониторинга и контроля транс­портных средств, предназначенных для перевозки детей, в режиме реального времени с функцией фиксации и передачи данных по каналу видеосвязи, утвердить единую техническую спецификацию, содержащую исчерпывающий перечень материально-технических средств для учебных кабинетов, подлежащих обязательному при­обретению, а также определить среднюю закупочную стоимость учебных кабинетов с учетом специфики предметов.

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