Афериста, сбежавшего с 26 тысячами долларов казахстанцев, наказали спустя 7 лет

4,5 года колонии получил трудовой аферист в Шымкенте. Преступнику удалось скрываться в соседней стране в течение 7 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

Фото пресс-службы ДП Шымкента

В августе 2015 года полиция по заявлению жительницы Шымкента зарегистрировала уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Со слов горожанки, ее знакомый обещал устроить на работу в медучреждения 30 человек.

Женщина не догадывалась об обмане и, желая помочь знакомым, стала посредником между злоумышленником и жертвами. Так мужчина завладел 26 400 долларами доверчивых шымкентцев.

Позднее о преступных деяниях мужчины в полицию заявил еще один человек, и дело переквалифицировали на статью "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Стражи порядка провели масштабную работу, чтобы установить и задержать подозреваемого, проверив все возможные адреса, где он мог бы находиться, и опросив почти 60 человек. Однако тщетно.

В прошлом году за расследование дела взялся майор полиции Асылжан Ирисметов. Следователь Каратауского РУП продолжил опросы и поиски. Настойчивость полицейского дала результаты.

Выяснилось, что 49-летний преступник скрывался от уголовного преследования в Узбекистане.

"В декабре его депортировали в Шымкент. По окончании досудебного расследования 4 тома уголовного дела, включающие все доказательства вины задержанного, направили в суд. Приговором суда мужчина лишен свободы на 4,5 года", – заключили в ДП.