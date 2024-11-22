Через Запад на Восток…

Общество
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Интерьерные куклы Светланы Солоп сшиты в норвежской технике «тильда», но оформлены в казахской национальной стилистике

фото из архива Светланы Солоп

Тряпичные куклы люди шьют много веков и в самых разных странах. Но в 1999 году дизайнер из Норвегии Тоне Финнангер придумала форму игрушки, которая с тех пор буквально покорила весь мир. Первое из своих созданий дизайнер назвала Тильдой, но сегодня это уже не имя, а целое направление в создании интерьерных кукол – в виде людей и животных. Куклы тильды подчеркнуто просты и утонченны одновременно, очаровательны, но немного непропорциональны – у них очень длинные руки и ноги, прямое тельце, узкие плечи и небольшая голова.

И именно в такой технике шьет своих кукол павлодарка Светлана Солоп. Шьет исключительно вручную, не заменяя на машинный ни одного шва в своих изделиях. Но если норвежский дизайнер создавала что-то домашнее и уютное, то в работах павлодарской мастерицы ставка сделана на национальный колорит. Куклы, одетые в свадебный или праздничный наряд, стилизованный под традиционную одежду казахского народа, выглядят очень привлекательно.

Как признается рукодельница, идею заняться куклами предложила ее сестра Елена. К слову, у Светланы творческая семья: как она сама говорит – у родителей руки золотые, отец может и дом построить, и картину написать, мама отлично шьет, так что неудивительно, что обе дочери проявили интерес к творчеству.

– В свое время Елена уехала с мужем в Молдову, и там ей нечем было заняться, поэтому она начала делать кукол, участвовала в ярмарках. Потом она вернулась в Астану, и уже здесь ее заметили организаторы Арбата на ЭКСПО
и пригласили на столичные ярмарки, – рассказывает Светлана. – Сестра перестала успевать, и я подключилась. И вот именно тогда мы определились со стилем – добавили казахского колорита. Но Лена вскоре от этого дела отошла, а я нет, меня затянуло.

Участвуя в столичном Арбате, творческие сестры познакомились со многими коллегами по цеху, к ним начали поступать новые предложения, например, шить для одного из бутиков современные тюбетейки. И теперь эти головные уборы ручной работы, созданные павлодарской мастерицей, носят модники в Казахстане и других странах.

– Прежде чем начать это направление, я изучала исторический материал – какими в действительности раньше были головные уборы, – продолжает мастерица. – Да, сейчас много современных тюбетеек, но они уже стилизованы. Зачем я буду повторять эти работы, когда могу оттолкнуться от первоисточника? Каждое мое изделие – это моя стилизация традиционного головного убора. У моих кукол очень приближены к исконно народным головные уборы саукеле, но вот платья трудно назвать традиционным нарядом казашки XIX века. По сути, платья с воланами были придуманы уже в советское время, это осовремененный образ. А в тюбетейках я опираюсь на саму культуру в целом – на юрту, ее убранство, орнаменты и их значения. Например, расшиваю верхнюю часть тюбетейки в виде шанырака – это замечательный символ с большим смыслом, понятный каждому.

По профессии Светлана интерь­ерный и архитектурный дизайнер – окончила колледж и вуз. Но, несмотря на кажущуюся близость этой специализации к творчеству, долго работать по профессии она не смогла.

– Это точно не мое. Там определенные сроки, большая работа с клиентами. А я люблю работать дома и делать то, что нравится мне, а не заказчику, и в том темпе, который мне подходит. И вообще, абсолютно все свои работы – будь то кукла, тюбетейка или украшение – создаю для себя. Оттого, возможно, так нелегко расстаюсь с ними, а продажи у меня и вовсе не идут. Когда в ярмарках участвовала моя сестра, ей это удавалось гораздо лучше, – смеясь признается Светлана.

Но такой подход к творчеству помогает мастерице не выгореть. Впрочем, бывали случаи, когда «надо на заказ» тоже вдохновляло мастерицу. Одну из увиденных в столичном бутике кукол Светланы решили купить туристы из Ирландии, но им захотелось, чтобы у девушки-казашки был еще и кавалер.

– Тогда я впервые шила куклу-мужчину. И это слово «надо» меня даже не особо волновало, ведь это надо было для отправки в Ирландию! И там уже по моим куклам люди будут составлять представление о Казахстане. Да, изделие стилизованное, но тем не менее хочется передать душу нашего народа, мотивы, настроение, – рассказывает Светлана. – И та кукла, которая так приглянулась туристам, была моей любимицей, сшитой из ткани, которой у меня больше нет и не будет. Но я отпустила ее с легким сердцем. Мне важно, чтобы человеку очень нравилась моя работа – так же сильно, как и мне самой. Мою любимую тюбетейку из италь­янского вельвета купил на одной из ярмарок молодой человек, и я не смогла отказать, хотя продавать ее не собиралась, ведь носила сама.

Руками павлодарки создано несколько десятков тильд с казахским колоритом, которые давно разлетелись по городам нашей страны и за рубеж – есть они в коллекциях жителей США, России, ОАЭ. А вот дома у самой мастерицы нет ни одной из ее коллекций – две маленькие дочки Светланы не воспринимали этих кукол как украшение интерьера, а потому элегантная тильда со временем превращалась в среднестатистичес­кую детскую игрушку. Смотреть на такое мастер не могла, а потому предпочла найти для своих творений новый дом.

Сейчас главная страсть Светланы – это украшения с вышивкой в цветочном стиле. Броши, кулоны, серьги и кольца тоже имеют винтажную стилистику. Кстати, многие из них и созданы из тканей – велюра, вельвета, бархата, – привезенных из Италии, где их выпустили в 50–60-х годах прошлого века. Работы Светланы Солоп не повторяются – материалы все в небольшом количестве, собирались они разными путями. Что-то привозили ее сестре благодарные туристы из Европы, потом запасы перешли «по наследству» младшей сестре. Какие-то необычные отрезы павлодарка приобретала на рынках в Бишкеке – сейчас ее сестра с мужем живут в этом городе.

– Я же не делаю вообще никаких эскизов – ни для кукол, ни для украшений, – подчеркивает Светлана. – Я достаю все свои ткани, ленты, раскладываю и ищу вдохновение. Смотрю, что мне приглянулось, что совпало по оттенкам, и просто начинаю шить или вышивать. Если на куклу может уйти от недели – когда меня ничто не отвлекает – до месяца, то на украшение – от нескольких часов до целого дня. И увиденный в конце этого дня результат меня очень заряжает, а во время процесса я отдыхаю душой. Именно для этого и нужно творчество – чтобы радовалась душа. И у мастера, и у того человека, кто носит украшение, тюбетейку или любуется куклой…

#искусство #куклы #увлечение #тильда #Светлана Солоп

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