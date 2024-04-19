«Черного золотоискателя» депортировали из Турции в Казахстан

В Казахстан доставлен подозреваемый в экономической контрабанде. Ему вменяется ущерб на сумму свыше 56 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Фото: Polisia.kz

По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске по «красному бюллетеню» с целью ареста и экстрадиции.

«Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге. Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли золото с территории Республики Казахстан в Турецкую Республику», - говорится в сообщении МВД РК.

Мужчина задержан по инициативе департамента полиции на транспорте.

Фигурант депортирован и помещен под стражу в Алматы.