Черный список застройщиков опубликовали для дольщиков Астаны

Свыше 100 застройщиков не имеют права на привлечение денег дольщиков в Астане. Обновленный список представил акимат города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Это застройщики, находящиеся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков. Список объектов можно посмотреть здесь.

«Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства в попавших в список многоквартирных жилых комплексах, являются недействительными. К ним относятся предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования.

Для сохранности средств граждан акимат Астаны просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов – разрешения на строительство, положительного заключения РГП на ПХВ «Государственная вневедомственная экспертиза проектов», – призвали астанчан в местном исполнительном органе.

Отметим, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещено законодательством о долевом участии в жилищном строительстве – предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях, а также статье 214 Уголовного кодекса за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

По всем имеющимся вопросам горожан просят обращаться в управление контроля и качества городской среды города Астаны по адресу: город Астана, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 9. Телефоны для обратной связи: 8 (7172) 55-04-28, 55-67-03.